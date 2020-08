Bekende Gelderlanders delen mooiste plekjes, want spreiding toeristen is nodig

Om drukte op populaire toeristische plekken te voorkomen, geven bekende Gelderlanders binnenkort tips voor hun favoriete 'onontdekte' plekjes in onze provincie. Onder andere journalist Sinan Can deelt zijn favoriete plek, in de Ooijpolder bij Nijmegen.

De tips zijn onderdeel van de campagne #MooiDichtbij die eerder dit jaar al van start ging met een vraag om foto's te delen van plekken in Gelderland waar je je in het buitenland waant.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zie ook: Welk stukje Gelderland lijkt sprekend op het buitenland? Maak een foto!

Coronavirus

De wens voor meer spreiding van recreanten komt met name door het coronavirus, zegt woordvoerder Marlies Pouwels van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. "We waren er wel al eerder mee bezig, omdat we zagen dat sommige plekken wel heel drukbezocht zijn."

Als voorbeeld noemt ze de Posbank op de Veluwe. "Daar is het vaak heel druk, terwijl de heide tien kilometer verderop net zo mooi is. En door corona is die wens om te spreiden natuurlijk in een stroomversnelling gekomen."

Zie ook: Gelderland wordt steeds populairder: hoe houden we die toeristen in bedwang?

Druktekaart

Veel mensen vieren dit jaar in Nederland vakantie vanwege het coronavirus. Naast de campagnes lanceerde Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen deze zomer met financiering van de provincie Gelderland al de druktemonitor, waar mensen kunnen zien hoe druk het op bepaalde plekken is.

Zie ook: Duizenden toeristen raadplegen druktekaart