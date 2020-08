Richèl Hogenkamp richt pijlen op Roland Garros

"De kwalificatie voor de US Open (het Amerikaanse grandslamtoernooi, red.) ging niet door, dus hebben ze een vervangend evenement in Europa daarvoor georganiseerd", aldus de tennisster, die aangeeft dat er aansluitend op het evenement in de hoofdstad nog twee toernooien plaatsvinden in het Oost-Europese land: "Het is nu dus de planning om drie weken naar Tsjechië te gaan." In hoeverre de nummer 213 van de wereldranglijst zich de komende periode kan meten met de internationale top is afwachten. "Ik denk dat in het begin iedereen weer moet zoeken naar wedstrijdritme", zegt de 28-jarige Hogenkamp. "Des te groter de kans dat er wat verrassingen zullen plaatsvinden en ik hoop dat ik één van die verrassingen mag zijn."



In Praag wordt gespeeld op gravel, dezelfde ondergrond als Roland Garros. Het grandslamtoernooi in de Franse hoofdstad dat de Doetinchemse dit jaar nog hoopt te spelen: "Vooralsnog staat Parijs nog op de kalender, maar het is afwachten hoe het de komende weken loopt in Europa. Het staat pas voor eind september op de planning." Een verplichte quarantaine na het reizen naar bepaalde gebieden kan funest zijn voor topsporters die internationale toernooien spelen, vandaar dat Hogenkamp meer dan ooit de politiek volgt: "Je wil dat een eventuele quarantaine geen invloed heeft op de kwalificaties voor Parijs, dus daar ben je wel mee bezig."