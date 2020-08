Onzekere start voor nieuw cultuurbedrijf Doetinchem

“Het proces om te komen tot een nieuw cultuurbedrijf is nagenoeg afgerond”, zegt communicatieadviseur John von der Linden van cultuurcentrum De Gruitpoort. “We zijn achter de schermen nog druk bezig met gesprekken en zijn aan het bouwen aan de nieuwe organisatie.” Maar zonder extra financiële middelen van ongeveer 1,5 miljoen heeft het nieuwe cultuurbedrijf geen toekomst. “Van verschillende kanten komt er financiële steun voor de cultuurorganisaties, maar het is niet duidelijk of we het ook kunnen gebruiken voor het nieuwe cultuurbedrijf”, zegt Von der Linden.



Die financiële onzekerheid voelen ze ook bij Schouwburg Amphion. “De provincie heeft toegezegd geld vrij te maken, maar we weten nog niet zeker welk bedrag we krijgen en wanneer het geld onze kant op komt”, zegt directeur Charles Droste. “Dat maakt het spannend.” De coronacrisis zorgt dat inkomsten bij de verschillende cultuurorganisaties zijn weggevallen, waardoor een gezonde toekomst voor het nieuwe cultuurbedrijf ernstig gevaar loopt. “We komen de eerste maanden wel door, maar het financiële gat zit in het einde van dit jaar”, beaamt Von der Linden.



'Anders gaan we het niet redden'

De cultuurorganisaties blijven positief over dat de extra financiële middelen voor het einde van het jaar beschikbaar komen. “Ik heb voldoende hoop, maar diverse instanties moeten ons nog wel tegemoet komen”, zegt Von der Linden. Diezelfde gedachte leeft bij Charles Droste. “De provincie en de gemeente zullen met financiële middelen moeten komen. Anders gaan we het niet redden.”