Ex-Graafschapper geeft kinderen voetballes op de camping

"Ja, dit is de campingtour", lacht de Winterswijkse oud-international. "Vandaag staan we op Marveld Recreatie in Groenlo. Zeven jaar terug ben ik ermee begonnen als onderdeel van mijn voetbalschool. Ik doe dit ook op camping Vreehorst en De Twee Bruggen. De opkomst is echt groot. De kinderen geven zich op bij de receptie, vandaag zijn het er 28. Ik doe het vandaag in mijn eentje. Dat is even goed kijken en duidelijk zijn naar de kinderen toe en dan gaan ze als de brandweer."

'Martijn leert ons heel veel techniek'

Nick Roelofsen uit Heteren is een echte liefhebber van de campingtour. "Ik doe al voor de 24e keer mee. We oefenen techniek en proberen zo goed mogelijk daaraan te werken. En tot slot een partijspel. Iedereen krijgt de kans om te laten zien wat hij kan. Zo ben ik goed in schieten. Martijn leert ons heel veel techniek. Hij is altijd heel sportief tegen de kinderen en leert ons dat we best fouten mogen maken. Hij heeft in het Nederlands elftal gespeeld en ook bij AZ en De Graafschap, dus we kunnen veel van hem leren."





Meerdink geniet echt op het veld. "Het is echt heel plezierig. En je hoort nu ook van ouders dat kinderen door corona heel lang stil hebben gestaan. Dan is dit een hele mooie optie om in beweging te blijven."