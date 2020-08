Dit is waarom er vaak fietsen worden gestolen in Oost-Nederland

In 2019 is er voor bijna 600 miljoen euro aan fietsen gestolen in Nederland. Foto: Pxfuel

Vorig jaar is er voor bijna 600 miljoen euro aan fietsen gestolen in Nederland. Dat gebeurde het meest in de grensgebieden, zoals hier in het oosten. Maar de politie Oost-Nederland weet ook aardig wat fietsendiefstallen op te lossen, staat in een rapport van het Arnhemse Bureau Beke.

Bureau Beke deed het onderzoek in opdracht van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal. Ze kwamen erachter dat de meeste fietsen in Oost- en Zuid-Nederland gestolen worden vanwege de mogelijkheid om ze makkelijk naar het buitenland te krijgen. Volgens experts gaan de gestolen tweewielers veelal naar het Oostblok.

Het is al jaren zo dat de meest geregistreerde fietsendiefstallen in Oost-Nederland te vinden zijn, zo staat in het rapport. Vooral e-bikes zijn heel populair. Dat komt doordat die fietsen steeds duurder worden en dus ook lucratiever zijn. Maar ook omdat de pakkans en de strafmaat laag zijn. Het merk Gazelle blijkt het meest intrek bij dieven, daarna volgt Batavus. In 2019 zijn 3800 e-bikes als gestolen geregistreerd bij alleen al de ANWB.

Weinig prioriteit

De politie geeft volgens het onderzoek weinig prioriteit meer aan fietsendiefstallen, terwijl het wel het meest voorkomende vermogensdelict is in ons land. De onderzoekers vragen zich ook af in hoeverre er in de toekomst nog ruimte is bij politie en het Openbaar Ministerie om prioriteit te geven aan de opsporing en vervolging van fietsendieven.

Toch gaat dat in Oost-Nederland nog niet heel slecht. De politie hier weet na Den Haag en Amsterdam de meeste fietsendiefstallen op te lossen. 175 in 2019, maar dat waren er toch ruim 122 minder dan in 2018.