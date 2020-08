Verspreidt corona sneller in religieuze gebieden?

Het zuiden van Nederland werd hard getroffen tijdens de eerste corona-golf, tussen half maart en eind mei. Minder bekend is dat ook de bible belt relatief veel besmettingen kende. De bible belt is een benaming die wordt gebruikt voor een strook die over Nederland loopt waarin de protestantse kerk een grote rol speelt in het leven van veel mensen. Is er dus een verband tussen religie en corona?

Kerkbezoek

Joris Kregting en Paul Vermeer, religiewetenschappers van de Radboud Universiteit, deden onderzoek naar de relatie tussen kerkbezoek en de verspreiding van het virus. Ze hebben het aantal ziekenhuisopnames vergeleken met verschillende andere statistieken, zoals kerkbezoek. De verwachting was dat er meer coronapatiënten in het ziekenhuis moesten worden opgenomen uit gemeenten waarin mensen meer naar de kerk gaan.

Onderzoeker Kregting vertelt over de conclusies van het onderzoek: “De eerste conclusie is dat kerkgang inderdaad heeft bijgedragen aan de verspreiding van corona. Er spelen daarbij natuurlijk nog veel meer factoren een rol, maar kerkgang is daar zeker één van.”

Carnaval

In het zuiden van het land zien de onderzoekers iets anders. Kerkbezoek is daar veel lager dan in de bible belt, en belangrijker voor de verspreiding van het virus is of iemand lid is van een kerk. Kregting: “Er zijn veel mensen die zichzelf katholiek noemen, maar niet meer naar de kerk gaan. En dat zijn ook de mensen die carnaval vieren.” Het was al bekend dat carnaval een belangrijke verspreidingsbron van het virus was.

De rol van cultuur

Dat kerkbezoek een rol speelt in de verspreiding van corona is misschien geen heel verrassende conclusie, zo erkent ook Kregting. Alle fysieke bijeenkomsten zorgen namelijk voor een hoger risico. Wel wijst hij erop dat het vaak gaat over de medische aspecten die een rol spelen bij de verspreiding. “En het gaat bijvoorbeeld over gebieden met intensieve veeteelt, waar mensen kwetsbaarder zijn door zwakkere longen. Maar wij laten hiermee zien dat je ook te maken hebt met culturele aspecten, die de verspreiding van corona in de hand werken. Van carnaval was dat al wel bekend, maar van kerkgang minder.”