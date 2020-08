UWV ziet stabilisatie in aantal uitkeringen in de Achterhoek

Het UWV verstrekte eind juli in totaal 4129 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Dat zijn er vier meer dan in de maand juni. Deze groei van 0,1% komt overeen met de landelijke toename. “De verandering van het totaal aantal WW-uitkeringen is klein, maar er zijn wel verschillen tussen sectoren”, laat het UWV weten over de donderdag gepubliceerde cijfers. “Naast een gebruikelijke stijging in het onderwijs (+32%), neemt ook in de metaalindustrie (6,8%) het aantal WW-uitkeringen in juli relatief sterk toe. Duidelijke dalingen zijn er onder meer in vervoer & logistiek (-4,6%) en detailhandel (-0,5%).”



Een jaar geleden ontvingen eind juli 3331 personen in de regio een WW-uitkering, 798 minder dan eind juli 2020. Deze stijging van 24% is minder sterk dan de landelijke toename van 28,6%. De gemiddelde toename in aantal verstrekte WW-uitkeringen in de hele provincie Gelderland was 20%.