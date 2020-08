Wandelen voor schonere bermen in Berg en Dal

Monitoring zwerfafval N-wegen

GoClean monitort de komende zes maanden een keer per maand om te kijken of het zinvol is om structureel zwerfafval op N-wegen op te ruimen en hoe zwerfafval hier voorkomen kan worden. GoClean brengt in kaart hoeveel zwerfafval er ligt en wat zij zoal tegenkomen tijdens het opruimen. GoClean is een landelijke community die zich inzet om Nederland zwerfafvalvrij te maken.

Schoonwandelen en zwerfafval scheiden

Om tot effectieve bronbestrijding van zwerfafval te komen, is het van belang om te weten hoeveel, wat voor soort, waar en waarom ergens zwerfafval ligt en waar het vandaan komt. Vanuit dat perspectief werkt GoClean met de werkmethode: ‘Schoonwandelen’. Dit betekent dat tijdens het opruimen van elk stuk zwerfafval een foto wordt gemaakt en geregistreerd.

Om ook een deel van zwerfafval te kunnen hergebruiken als grondstof, scheidt GoClean het afval ook tijdens het schoonwandelen. Ze houden plastic+ en restafval apart.

Wijkhelden

Naast het opruimen van zwerfafval in bermen van N-wegen gaat het opruimen van zwerfafval in de rest van de gemeente Berg en Dal, binnen de bebouwde kom ook door. Steeds meer Wijkhelden, jong en oud zetten zich in voor een schone buurt. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.wijk-helden.nl