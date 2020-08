'Het is hier gewoon gevaarlijk', Wilpenaren willen stoep langs drukke weg

"Mensen klagen erover. Zeker mensen met kinderen, die laat je hier ook niet alleen de weg over gaan", vertelt dorpscontactpersoon Gerrit Kroes in het programma Zomer in Gelderland. Bij de snackbar is wel een stukje stoep, maar die houdt al snel op. "Je kan geeneens richting het kruispunt lopen." Het zorgt voor ergernis bij de dorpsbewoners, maar ook voor bezorgdheid."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Provincie vindt het te rustig

Dorpscontactpersonen Gerrit en Guus Kroes (vader en zoon) hebben het al meerdere keren aangegeven bij de provincie. Ook met suggesties, zoals een verlengde stoep of een rotonde zodat de snelheid verdwijnt. "Ze zeggen dat er relatief te weinig verkeer overheen gaat", legt Guus uit.

Dat dat niet klopt, blijkt wel als er opnames worden gemaakt voor Zomer in Gelderland. Want op dat moment is het topdrukte op de weg. "Rustig dineren bij de snackbar zit er niet in."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland: