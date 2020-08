Inwoners van Elst kunnen niet slapen door werk aan het spoor

De werkzaamheden zouden zo'n vier dagen duren, mede daardoor ligt het treinverkeer rondom Elst een paar dagen plat. Dat wisten de bewoners, maar ze zeggen niets te weten van werkzaamheden in de nacht. "Dit is zeker niet goed gecommuniceerd. We wonen zelf bijna naast het spoor, maar volgens mij is het in heel Elst te horen", zo stelt Angelique Arentsen Terlaak op Facebook.

En dat vinden meerdere inwoners. Deborah Westendorp zegt: "Alsof ze in je achtertuin bezig zijn." Monice Kool-Boksman zegt dat het geluid zelfs tot aan de Albert Heijn in het dorp te horen is. "Belachelijk."

De buurtbewoners spreken zelfs al niet meer van hinder, maar van overlast. "Dit is toch geen hinder. Het is net alsof ze met een drilboor onder mijn raam staan", zegt Sil Slinger.

'Gratis oordopjes'

De Elstenaren klagen dat ze door het lawaai niet kunnen slapen. Er wordt gevraagd om gratis oordopjes. "Dit is niet normaal, graag gratis oordopjes", zegt Marion Stoffelen-Hasselbach. Els van Dijke-van 't Zand denkt dat oordopjes alleen weinig zullen helpen. "Het is niet te doen dit. Oordoppen zijn niet voldoende als je je bed uit trilt. Om nog maar te zwijgen van de schade aan huizen die hierdoor gaat ontstaan."

'We snappen de klachten'

Spoorbeheerder ProRail zegt de klachten vanuit Elst te kennen en zegt die volledig te begrijpen. "Er is behoorlijk zwaar grondwerk aan de gang. De omwonenden zijn van tevoren uitgebreid ingelicht. Via brieven, de website en via gemeentelijke procedures. Mensen wisten dus dat we aan het werk gingen, ook 's nachts. Natuurlijk begrijpen we dat ze hier hinder van ondervinden. Maar met een aantal dagen is alles klaar. Tot die tijd zijn we met een aantal mensen in gesprek hoe wij hen kunnen helpen om de overlast enigszins te beperken", vertelt Aldert Baas van ProRail.

En de werkzaamheden zijn niet voor niks, aldus Baas. "De spoorwegovergang, die nu verwijderd is, zorgde ook voor veel verkeershinder. Dus hopelijk winnen de mensen ook nog wat met onze werkzaamheden. Ik snap dat het een opgave is om even door deze geluidshinder te komen, maar ik hoop ook dat alles in perspectief gezien wordt."

Na zaterdag minder geluid

In een van de reacties aan omwonenden laat ProRail weten dat ze verwachten dat het geluid na zaterdagavond minder wordt. "Tot en met zaterdagavond worden buispalen en damwanden aangebracht, dit levert de meeste geluidsoverlast op. Daarna wordt het spoordek ingereden en wordt het spoor teruggebouwd. De verwachting is dat het geluidsniveau dan minder is. Er wordt nog wel gewerkt tot maandagmorgen 05.00 uur."

