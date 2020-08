Een camping speciaal voor mensen die anders niet op vakantie kunnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het is een gezellige chaos op het scoutingterrein, als om één uur de eerste campinggasten hun tent beginnen op te zetten. Niet iedereen heeft een eigen tent, dus de afgelopen weken heeft Stichting WIEL via sociale media gevraagd om leententen. "En daar is veel reactie op gekomen", vertelt Marja van Engelen. "Sommige mensen waren zelfs zo lief om hun tent te doneren, dus een aantal gezinnen krijgt straks de tent ook mee naar huis."

Het idee voor deze week ontstond afgelopen jaar, vertelt Van Engelen. "We zien dat er mensen zijn die om verschillende redenen niet op vakantie kunnen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld niet betalen, ze kunnen het organiseren van een vakantie niet overzien of ze zijn mantelzorger, en kunnen daardoor nooit even ontspannen. Voor hen willen wij graag een fijne week op een camping organiseren."

Gré is alleenstaande moeder van vijf kinderen

Gré is één van de vakantiegangers. De alleenstaande moeder zet samen met haar twee oudste dochters de tent op. "Ik heb vijf kinderen, en ik moet leven van een bijstandsuitkering, echt minimum dus", vertelt ze terwijl ze de laatste haring in de grond slaat. "Maar we houden wel allemaal heel erg van kamperen, dus we doen er alles aan om elk jaar even op vakantie te kunnen. Dit jaar zijn we zelfs al twee weken geweest, maar deze kans is echt geweldig."

Merijn en Chris, twee van haar dochters, kijken ook enorm uit naar deze week. "Ik wil graag bootje varen", zegt Chris. Merijn heeft vooral zin in het vissen. "We organiseren inderdaad allerlei activiteiten", beaamt Van Engelen. "Daar hebben zich ook allerlei vrijwilligers voor aangemeld, om te helpen. Op die manier wordt dit hopelijk een onvergetelijke week voor iedereen."

Woensdagavond bakken vrijwilligers speciaal pannenkoeken voor de bezoekers. "Dus ik hoef niet zelf te koken", lacht Gré enthousiast. Afwassen moet ze wel, zegt Van Engelen snel. "We zijn er als organisatoren niet de hele tijd bij, de campinggasten moeten zich samen ook redden. Dus net als normaal op de camping, zullen ze zelf de afwas moeten doen, en zullen ze zich ook zelf moeten redden."

Heerlijk uitje

Dat lijkt geen probleem te zijn. De ouders helpen elkaar waar nodig bij het opzetten van de tent, wat soms best lastig blijkt te zijn. "We hadden de tent net binnenstebuiten", lacht Joël, die met zijn moeder de binnentent aan het ophangen is. "Maar met wat hulp is het allemaal goed gekomen." De kinderen vinden elkaar ook snel, en gaan samen spelen en de omgeving verkennen. Voor hen is deze week vakantie ook een heerlijk uitje.