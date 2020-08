Steeds meer illegale recreatie langs de IJssel: "Vechten tegen de bierkaai"

Tot grote ergernis van de eigenaar. Want hoewel bordjes en hekken de ongenode gasten duidelijk maken dat ze niet welkom zijn, trekken weinig mensen zich daar wat van aan. "Het hek en de afrastering bij de enige toegangsweg worden vaak gesloopt. Het is vechten tegen de bierkaai om mensen tegen te houden."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Auto in vlammen op

Dagelijks treft Klein Nulend mensen die met hun auto of scooter door het verboden gebied rijden, op zoek naar een vis- of kampeerplek. "Kijk, hier hebben ze gebarbecued", wijst Klein Nulend. Hij raapt een zwart geblakerde barbecuespies en een paar tentharingen op. De spullen zijn het overblijfsel van een brand vorige week, die flinke schade aanbracht aan zijn perceel en dat van zijn buurman, Staatsbosbeheer.

'Barbecueënde' vissers veroorzaken natuurbrand. Foto: Rens Hulman / NewsUnited

Volgens de politie is de brand veroorzaakt door een stel dat aan het barbecueën was. "De barbecue viel om en daardoor ontstond brand. Die kon groot worden omdat de grond/heide zo droog was", vertelt woordvoerder Jennifer Schoorlemmer. De brandweer rukte met meerdere wagens uit, maar zo'n 6000 vierkante meter Natura2000 gebied, plus de auto van het stel, waren niet meer te redden.

Steeds meer vissers en kampeerders

De frustratie bij Klein Nulend is groot als hij naar zijn afgebrande grasland kijkt. "Ik heb hier natuurbeheer op, waarbij het van belang is dat ik allerlei plantjes - sommige zelfs vrij zeldzaam - probeer te beschermen. Misschien is er ook nog wel olie of andere restanten van de auto de grond in gegaan, dat wil je zeker in een natuurgebied niet hebben. De toekomst moet uitwijzen of het zich gaat herstellen."

Naast de schade zijn Klein Nulend en zijn vrouw het beu om als een soort politieagent continu mensen aan te spreken. Deze zomer, met veel warme dagen en het corona-virus, is het volgens het stel nog drukker dan normaal. "Zeker bij mooi weer gebeurt hier alles wat god verboden heeft. Ik vind mensen die hier met een trailertje afval dumpen of illegaal kamperen met de hele familie. Hoe hou ik het hier dan schoon en mooi?".

Geen onderzoek

Klein Nulend heeft niet het idee dat de politie de autobrand en de overlast serieus neemt. "De politie ziet dit niet als een serieus iets, die doen geen enkel onderzoek. Ik vind dat dat wel zou moeten." De grondeigenaar heeft meerdere pogingen gedaan om aangifte te doen, maar tot nu toe zonder succes. "Ik heb meerdere keren gebeld en ben op het bureau in Zutphen geweest. Maar ik kreeg te horen dat ze druk zijn."

De politie laat in een reactie weten dat de veroorzakers van de natuurbrand geen straf boven het hoofd hangt. "Er is hier geen sprake geweest van opzettelijke brandstichting dus dit wordt geen strafrechtelijk onderzoek", aldus de woordvoerder. Klein Nulend vindt dat te voorbarig. "Het is al geseponeerd voordat ik hier iets tegenin kan brengen."

Controles

Volgens de politie nemen agenten regelmatig een kijkje in het gebied. "Er wordt regelmatig gecontroleerd, ook in de nachten, o.a. op de visserijwet." Klein Nulend merkt daar weinig van. "Er gebeurt hier alles wat god verboden heeft." Hoe hij mensen van zijn terrein kan weren, is nog een raadsel. "Ik kan hier moeilijk hoge hekken of andere barricades opwerpen, dan kan ik er zelf ook niet door met m'n machines."

Zelf handhaven is ook geen optie. "Ik vraag mensen vaak waarom ze zo brutaal zijn. Ik ga toch ook niet bij jou in de tuin kamperen of m'n auto parkeren? Maar dat schijnt niet bij mensen door te dringen. En ik heb niet de autoriteit om iemand aan te pakken, dus ik heb de overheid nodig om in ieder geval mee te denken."

Een buurman van Klein Nulend, die koeien iets verderop in het gebied koeien heeft lopen, heeft het gesloopte hek naar de uiterwaarden inmiddels weer dichtgemaakt. Ook ligt er nu een boomstam op de weg, die automobilisten en scooterrijders moet afschrikken. Hoelang het blijft liggen, is de vraag.