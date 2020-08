Ruim 50 meter hoge Catharinatoren kan straks virtueel worden beklommen

“Ik ga met een camera op mijn helm naar boven om het verhaal van de Catharinatoren te vertellen”, zegt Sjoerd Weikamp. Hij is door de Stichting Promotie Catharinatoren benaderd om de beklimming virtueel vast te leggen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

“We hadden iemand nodig die heel beeldend kan vertellen over wat hij meemaakt”, zegt Gerben van Hardeveld van de stichting. “Daarnaast is hij een geboren en getogen Doetinchemmer en die hadden we nodig.”

'Het voelt als een grote eer'

Voor Weikamp voelt het als een grote eer om de 58 meter hoge toren te beklimmen: “Normaal gesproken mag niemand de kerktoren in en ik mag dit nu wel doen.”



Het idee om de beklimming van de Catharinatoren op een virtuele manier vast te leggen ontstond een tijdje geleden tijdens een ideeënmarkt van de gemeenteraad. “Ik woon mijn hele leven al in Doetinchem, maar was tot voor kort nog nooit boven op de toren geweest”, zegt Van Hardeveld.



“Toen ik het verder ging onderzoeken bleek dat het voor grote groepen niet mogelijk is om de toren te beklimmen.” Zo ontstond het idee om met een 360-graden camera de virtuele beklimming vorm te geven.

Financiële middelen

Met financiële middelen van verschillende partijen werd het idee verder vormgegeven. Met behulp van virtual-reality moet iedereen straks de beklimming kunnen beleven. Vanuit een toeristisch oogpunt kan de Catharinatoren van toegevoegde waarde zijn voor de stad en de Achterhoek, vindt Weikamp.



“Je ziet het nu iedereen in eigen land op vakantie gaat. Het is zo mooi hier in de Achterhoek. Doetinchem kan een mooie plek zijn om naar toe te komen en dan lijkt het mij briljant als je hier op een terrasje zit en dan met een 3D-bril virtueel de toren kan beklimmen.”

Klaar in november

Rond november is de virtuele beklimming van de Catharinatoren in de kerk en in het stadsmuseum te beleven. “Hier kom je ook nog voorwerpen tegen die iets met de toren te maken hebben”, zegt Van Hardeveld.

Hij hoopt dat iedere Doetinchemmer straks wat meer kennis krijgt van één van de opvallendste gebouwen in de stad: “Als wij daar een beetje aan bij kunnen dragen, dan zijn wij als stichting tevreden.”