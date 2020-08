Herfst lijkt begonnen in bos bij Doetinchem

Met loslatende bladeren en vallende noten lijkt de herfst dit jaar vroeg te beginnen in het bos bij de Slangenburg in Doetinchem. Boswachter Dirk van den Brink ziet het als het effect van de derde extreem droge zomer op rij en merkt dat tientallen beuken en eiken het zwaar hebben.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

“We hebben een heleboel lanen met beuken erin die meer dan honderd jaar oud zijn”, zegt boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer over de situatie bij de Slangenburg. “Die hebben het op dit moment heel erg slecht. Ze zijn al aan het aftakelen. Als je dan geen water meer hebt, gaat het nog veel harder.”

De bladeren en noten van de beuken vallen op de grond, terwijl dat normaal in oktober zou gebeuren. Met het oog op de bijzondere laanstructuur is het geen optie om andere beplanting te proberen rond de Slangenburg. Enkele bomen uit de karakteristieke lanen verwijderen is dat evenmin, waardoor de oude beuken en eiken de komende maanden de kans krijgen om te herstellen.

Klimaatbestendig bos

Door de droogte verzwakte fijnsparren en lariksen leggen ondertussen door de hele regio het loodje door het insect de letterzetter. Staatsbosbeheer experimenteert met de aanplant van onder meer esdoorns, lindes, boomhazelaars en tulpenbomen om de bossen gevuld te houden.

“We proberen een klimaatbestendig bos te maken”, zegt Van den Brink. “Eerder plantten we één soort boom in een bos, nu planten we vijf of zes soorten door elkaar heen. Stel dat één soort een ziekte krijgt, dan moet je vervanging hebben. Anders heb je weer een groot kaal stuk en dat wil je niet.”

Geen simpele oplossing

Staatsbosbeheer overlegt tegelijkertijd met onder meer het waterschap en landbouworganisaties over het vasthouden van water, de sleutel tot het in stand houden van bossen en andere natuur in de Achterhoek.

Een simpele oplossing is er volgens de boswachter niet. “Ik zeg alleen maar het water in de winter langer vasthouden, maar een oplossing weet ik niet”, aldus Van den Brink. “Je zult regen nodig blijven hebben. Ieder jaar zeggen we dat het weer normaal wordt, maar dit is het derde droge jaar op rij en ik ben heel nieuwsgierig. Als dit normaal is, dan gaan er een boel bossen dood.”