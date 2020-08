Veevoermaatregel definitief van tafel: ‘Een overwinning’

Die voorzitter, Ben Haarman, noemt het besluit een enorme stap voorwaarts. ‘De druk is zo bij ons van de ketel”, vertelt hij op Radio Gelderland. “Het was al met al een onwerkbare maatregel. Het ging om een vrij forse ingreep die beste gevolgen had voor de koe. Uiteindelijk had het ook maar een minimaal effect.”

Dat er uiteindelijk evengoed minder stikstof moet worden uitgestoten, erkent Haarman. “Het zal uiteindelijk deels bij ons terechtkomen. Maar dan moet de aanpak anders zijn en je moet het met elkaar afstemmen.”

Hij wil dat er goed overlegd wordt met de boeren. “Je moet met elkaar in gesprek, dan kun je ergens komen. Zomaar iets opleggen waarbij je de verantwoordelijkheid van de boer overneemt wat ook nog ten koste kan gaan van dierenwelzijn, dat werkt niet.”

Opbrengst maatregel minimaal

Het was de bedoeling dat boeren hun koeien vanaf september minder eiwitrijk voer zouden geven, dat zou leiden tot minder stikstofuitstoot. Boeren zeiden dat dit slecht is voor de gezondheid van de dieren.

Meer voer door droogte

De minister heeft de Wageningen Universiteit gevraagd de maatregel nog eens door te rekenen. Uit die doorrekening blijkt dat de opbrengst minimaal is. Dat is ook een gevolg van het droge weer en de matige kwaliteit van het gras. Daar zit nu minder eiwit in. Koeien hebben daardoor juist meer eiwitrijk krachtvoer nodig.

De minister moet nu op zoek naar een alternatief voor de maatregel. Het was een van de manieren om ruimte te creëren in de stikstofcrisis, voor de bouw van in totaal 75.000 woningen in 2020.

