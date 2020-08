Blauwalg bestrijden, er zijn veel methodes maar bijna niets werkt

We konden er op wachten met het hete weer van de afgelopen weken: blauwalg. Op diverse plekken in de provincie is de giftige algensoort weer geconstateerd in zwemwater.

Blauwalg kan maag- en darmklachten en huidirritatie veroorzaken bij zwemmers en wordt dus vurig bestreden. Met diverse methoden zoals het toepassen van beluchting, het gebruik van kleiballen en zelfs de inzet van ultrasoon geluid.

Is ultrasoon geluid tegen blauwalg kwakzalverij? De tekst gaat verder onder de video.

Kwakzalverij

Aquatisch ecoloog Fons Smolders van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft sterke twijfels bij al die verschillende methoden. Smolders: “Er is een hele commerciële toestand ontstaan rond de bestrijding van blauwalg, waarbij allerlei nutteloze dingen worden aangeboden.”

Zijn college Miquel Lurling van de Wageningen Universiteit zegt zelfs dat sommige methoden nijgen naar kwakzalverij. Smolders: "Kwakzalvers gaat een beetje ver maar ik ben wetenschapper. Dus ik zou een methode alleen maar aanprijzen op het moment dat bewezen is dat het werkt."

LG Sonic in Zoetermeer is zo’n bedrijf waarover de Gelderse wetenschappers erg kritisch zijn. Het bedrijf bestrijdt de algen met ultrasone geluiden en heeft die techniek al in meer dan 90 landen verkocht. Tristen Gunther van LG Sonic kent de kritiek op deze techniek maar benadrukt dat Miquel Lurling hun systeem nooit heeft getest.

Ondanks baggeren weer blauwalg

Leisurelands beheert veel zwemwater in Gelderland en kent het probleem met blauwalg dus maar al te goed. Bij het Wylerbergmeer bij Nijmegen steekt blauwalg al twintig jaar lang regelmatig de kop op. Daarom ging Leisurelands begin dit jaar over tot een drastische maatregel. Een groot deel van het meer is uitgebaggerd zodat de voedingsstoffen voor de alg zijn verwijderd.

Maar dat blauwalg erg hardnekkig is, blijkt ook nu weer, zo zegt Adriaan van der Linden van Leisurelands. “Het heeft zeker effect gehad, maar helaas hebben we nu ook weer te maken met blauwalg op die plas.”