Genieten van bloeiende heide? Dit zijn de 8 mooiste heidegebieden in Gelderland

Het meest genoemde en ook het gebied dat het meest bekend is om de heide is natuurgebied de Veluwezoom/Posbank in de gemeente Rheden. De 90 meter hoge Posbank biedt een prachtig uitzicht over het glooiende natuurgebied dat nu uitbundig paars kleurt. Let op: het kan hier, met name in het weekend, druk zijn.

Posbank in ochtennevel. Foto: Karin van der Sluis

Niet alleen in daglicht of bij ondergaande zon is de bloeiende heide hier indrukwekkend, ook in de ochtend is dit heidegebied adembenemend.

Daarom in de top 8 van mooiste heidegebieden in Gelderland:

1. Posbank/Veluwezoom

"Behalve de schaapskudde kun je ook konikpaarden tegen komen. Geweldig mooi tussen de paarse heide", zegt Sonja Jonkhout. "Mooi glooiend uitgestrekt en vaak met mooie luchten erboven", zegt Joyce Derksen.

2. Stakenberg

Bloeiende heide op de Stakenberg bij Elspeet. Foto: Michele Schuurkamp

De Stakenberg is een natuurgebied bij Elspeet. "Een klein gebied, maar hier is ook een leuk speeldveld voor de kinderen, tipt Michele Schuurkamp die ook bovenstaande foto maakte.

3. De Dellen/Renderklippen

Schaapskudde op De Dellen bij Heerde/Epe. Foto: Ramona Stoker

"Het gebied De Dellen bij Epe is veelzijdig met veel vergezichten. Bos afgewisseld met heide, waar je kans hemt om de rondtrekkende schaapskudde tegen te komen", zegt Ramona Stoker. Het gebied Renderklippen ligt tegen De Dellen aan. "Altijd genieten daar, nu super op de grote heide", vindt Irma Huisman.

4. Zilvense heide/Loenermark

"Ik vind de Loenermark een mooi gebied. Heide, bos, ruimte en de schaapskudde", zegt Hannie Wijers. Roel de Visscher roemt de Loenermark vanwege de prachtige vergezichten. De Visscher woont in Antwerpen en kan daarom niet als andere jaren naar Gelderland komen om van de bloeiende heidevelden te genieten. Daarnaast tip De Visscher ook:

5. Deelerwoud

"Het Deelerwoud is afwisselen, zo loop je in de bossen en zo kom je op een open vlakte waar Hooglanders op de heide staan", aldus De Visscher.

6. Hatertse en Overasseltse vennen

Haterse en Overasseltse vennen bij Nijmegen. Foto: Joyce Derksen

"Mooi natuurgebied in combinatie met het water", zegt Joyce Derksen, die ook bovenstaande foto deelt. Dit 520 hectare grote vennengebied ligt ten zuidoosten van Nijmegen.

7. Hoogbuurlose hei

Hoogbuurlose heide in de keuken van Yvonne Essenstam

Yvonne Essenstam is zo enthousiast over de Hoogbuurlose hei, dat zij in de wand van haar keuken een grote foto van dit gebied heeft geplaatst (zie hierboven). "Het is zo mooi daar, het is net Afrika", aldus Yvonne.

8. Wolfhezer heide

"Een gevarieerd gebied met sprengen en beekjes, veel historie in de gemeente Renkum", zegt Mieke Mintjes in reactie op de oproep op de Buitengewoon Facebookpagina.

Duidelijk is dat met name de Veluwe rijk bedeeld is met heidegebieden. Behalve bovenstaande heidegebieden worden ook genoemd:

Ermelose heide

Elspeter heide

Gorsselse heide

Wezepse heide

Zie ook: De heide kleurt weer prachtig paars, maar drie droge zomers laten sporen na