Wijchense kermis gaat niet door

'Dit jaar is alles anders'

De Wijchense kermis is een drukbezocht jaarlijks evenement en trekt veel mensen uit Wijchen en omstreken. “We kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers niet garanderen”, zegt Van Beek. “De kermis betekent veel voor de Wijchenaren, de kermisexploitanten en de Wijchense horeca. Dat weten we maar al te goed. Maar dit jaar is alles anders. We hadden graag weer iets willen organiseren, vooral voor de jeugd. Ik heb dit besluit dan ook met pijn in het hart moeten nemen. Maar onze gezondheid en veiligheid gaat boven alles.”

Alternatieven

De gemeente onderzocht nog wel verschillende alternatieven, zoals een kleinere kermis, op een andere locatie en het beperken van het aantal bezoekers, zo laat men weten. “Er zijn gesprekken geweest met de horecaondernemers. We hebben lang hoop gehouden om de Wijchenaren en de kermisexploitanten toch iets te kunnen bieden. Maar als gemeente Wijchen moeten we concluderen dat het in de huidige omstandigheden onmogelijk is.”