Geliefde Hendrikus is weer terug op de Waal bij Tiel

Het schip is deze week formeel overgedragen van de gemeente aan de Stichting tot behoud Hendrikus. Die biedt hem aan voor recreatieve of zakelijke doeleinden om hem zo in stand te kunnen houden. Twee gepensioneerde schippers hebben zich bij de groep aangesloten om hem te besturen. De Hendrikus kan gebruik maken van de aanlegpontons van de pontjes van Uiterwaarde.

''Tiel heeft nog niks wat dit soort vaarmogelijkheden betreft'', zegt secretaris van de stichting Maarten Copper. ''Het idee is dan dat je ofwel opstapt en helemaal meevaart. Ofwel je stapt op en je kunt elders afstappen met je fiets en terug fietsen of wandelen, wat je wilt.''

Maarten Copper, Huib van Everdingen en Inge Joustra van Stichting behoud Hendrikus. Foto: Omroep Gelderland

De Hendrikus voer dertig jaar als voet- en fietsveer tussen Tiel en Wamel tot hij eind 2015 vervangen werd. Veel Tielenaren betreurden dat besluit.

'Beeld Hendrikus hoort bij Tiel'

''Het beeld van de Hendrikus hoort bij Tiel'', zegt Huib van Everdingen, voorzitter van de Stichting tot behoud Hendrikus. ''Als wij ons niet ontfermen over deze boot dan verdwijnt hij ook definitief uit het beeld. Het is misschien niet zo aardig om te zeggen maar als je het vergelijkt met de vervangende boot voor de veerdienst, dan zie ik toch liever een schip als dit.''

De oude Tielse veerpont is nog een tijdje als reserve-vaartuig ingezet en zou eigenlijk verkocht worden. Vorig jaar deed zich een mooie kans voor om hem toch voor Tiel te behouden. Een rederij kreeg het schip in bruikleen als waterbus in de buurt van Antwerpen, op voorwaarde dat hij in goede staat gebracht werd. Dat is gebeurd.

De Hendrikus kreeg in 2019 een grondige opknapbeurt in Maassluis Foto: Omroep Gelderland.

Start moeizaam door corona

In nieuwe kleuren is hij nu terug en zo goed als gereed om met gezelschappen of recreanten op pad te gaan. Er stonden voor deze maand al tochten gepland, maar die zijn in verband met corona geschrapt. ''Dat is wel heel vervelend'', zegt de voorzitter. ''Het is een beetje een kip en ei-kwestie. Je moet hem eerst varend hebben om de zaak verder te krijgen, sponsoren te vinden en dat soort dingen.''

Toch denken de vrijwilligers dat er straks voldoende animo is om met het scheepje op pad te gaan. ''We willen ook aansluiten bij het hele traject van dijkverhoging de komende jaren'', zegt Copper. ''Daar zit ook een duidelijk recreatief plan achter en het is een goede gelegenheid om mensen de ontwikkelingen in het mooie rivierengebied vanaf het water te laten zien.''

