Wijchen: 'incidentele' rolstoel en kleine drempelaanpassingen uit de Wmo-maatwerkvoorzieningen

Overschrijdingen van het budget

Wijchen moet flink bezuinigen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp om overschrijdingen van het budget terug te dringen. De gemeenteraad stemde eerder dit jaar al in met dit voornemen, dat nu verder uitgewerkt is door het college. Dat stelt bezuinigingsmaatregelen voor op het terrein van de Wmo-hulpmiddelen. “We voldoen aan onze plicht om ondersteuning te bieden, zodat inwoners kunnen participeren en zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven wonen”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Maar we verwachten ook van inwoners dat zij hierin eigen verantwoordelijkheid nemen en indien mogelijk ook zelf aanpassingen of hulpmiddelen bekostigen. We leggen de nadruk weer op wat mensen zélf kunnen en in plaats van het ‘recht’ op een voorziening vanuit de Wmo.”

Rolstoelen

Het college wil de rolstoel voor incidenteel gebruik die niet dagelijks wordt gebruikt, niet langer aanmerken als maatwerkvoorziening. Ook wil men een pilot te starten om het aantal al toegekende ‘incidentele rolstoelen’ te verminderen. “Inwoners die incidenteel gebruik maken van een rolstoel kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen zoals de rolstoelpool”, laat het college weten. “Er zijn verschillende mogelijkheden om kortdurend een rolstoel te lenen. Het is mogelijk om voor de duur van zes maanden een rolstoel via de uitleenservice te lenen. Inwoners kunnen zonder indicatie gebruik maken van de rolstoelen uit de pools in Wijchen. Daarnaast zijn er veel gelegenheden waar je een rolstoel kan lenen, denk hierbij aan een pretpark, dierentuin of woonwinkel. Als blijkt dat een zo’n voorziening niet een passende oplossing vormt, wordt er samen met de inwoner gekeken naar een maatwerkoplossing.”

Drempelaanpassingen

Drempelaanpassingen tot en met 8 centimeter worden aangemerkt als een algemeen gebruikelijke voorziening. “Drempelhulpen tot en met een hoogte van 8 centimeter zijn algemeen verkrijgbaar. Diverse bouwmarkten in en rondom Wijchen hebben tegenwoordig verschillende drempelhulpen in het assortiment. Deze bouwmarkten bieden ook klusservices voor het plaatsen. Bij het aanpassen van drempels bij de voor-en achterdeur is het ophogen van de bestrating ook een optie.”

Pools uitbreiden

Deze eerdergenoemde wijzigingen moeten van kracht zijn vanaf 1 september van dit jaar. Verder wil het college nog het aantal rolstoel- en scootmobielpools uitbreiden en duofietsen aan de pools toe te voegen. Op dit moment zijn er drie pools in de gemeente Wijchen. “Als het aantal pools uitgebreid wordt, kunnen we inwoners verwijzen naar de pool en is in veel situaties een individuele voorziening niet meer noodzakelijk. Bij nieuwe aanvragen wordt de inwoner door de screener gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de poolvoorziening.” Via passende maatregelen wil het college ook het niet-gebruik van geleverde scootmobielen en elektrische rolstoelen terugdringen.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7