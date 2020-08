GLD doc - Kunst op het bord

Eind vorig jaar komt bij ArtEZ een mailtje binnen van Schiphol. Op een druk punt op de nieuw in te richten pier D, waar jaarlijks 13 miljoen reizigers langskomen, verreist een groot scherm van 16 bij 4 meter in een U-vorm. Naast de commerciële boodschappen lijkt het Schiphol leuk om een niet-commerciële instelling de mogelijkheid te bieden iets moois te maken op dit unieke scherm. Ze kiezen er voor om ArtEZ te benaderen voor het vullen van 30 seconden beeld. Hoofd studierichting Interaction Design Martijn van Boven was blij verrast; zo vaak komt het niet voor dat je als student de mogelijkheid krijgt om een kunstwerk te maken voor zo’n groot publiek. Na een mailtje naar alle studenten werden 3 voorstellen van verschillende studenten geselecteerd om te pitchen op de D pier van Schiphol.



Drie dagen later presenteren Daan Derx, Kseniia Anokhina en Sjoerd Mol op Schiphol hun idee. Op de D pier komen ze er achter dat het scherm nog niet klaar is. De werkzaamheden lopen wat uit. Maar dat weerhoudt ze er niet van hun plan uit te leggen.



Jérôme Legger, die over de inhoud van de schermen gaat, is onder de indruk als hij de concepten heeft gezien. Nu nog een keuze maken.De week erop komt het verlossende mailtje binnen bij Martijn van Boven: er is gekozen voor het voorstel van Sjoerd Mol. Zijn idee is om een bewegend beeld te maken van wolken, gebaseerd op de beroemde schilderijen van Van Ruisdael die in het Rijksmuseum hangen. Als je langs het scherm loopt, zou je het gevoel moeten hebben dat je in de wolken van een Hollandse Lucht loopt.



Sjoerd moet snel aan de slag, want de deadline is over 4 weken. Begin februari zou de pier klaar moeten zijn en dan moeten de bewegende wolken van Sjoerd op het immense scherm te zien zijn. Hij maakt foto’s, bezoekt het Rijksmuseum om schilderijen van Van Ruisdael te bestuderen en is dagen en nachten druk achter zijn computer om de nieuwe Hollandse Luchten vorm te geven.

Kunst op het bord volgt de totstandkoming van het kunstwerk; van de aanvraag tot de daadwerkelijke vertoning van een eigentijds Arnhems kunstwerk waar 13 miljoen reizigers van gaan genieten.

De documentaire Kunst op het Bord is op 1 september om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.