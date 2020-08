Spits Rangelo Janga naar NEC

NEC is bezig de laatste formaliteiten af te ronden, maar de deal is rond. Het is nog onduidelijk of Janga gehuurd wordt of door de Nijmeegse club is gekocht.

Janga versleet al een groot aantal clubs. Zo speelde hij eerder in Nederland voor Excelsior, FC Dordrecht en Willem II. De lange spits is international van Curacao en werd geboren in Rotterdam. Met Astana werd hij de afgelopen twee seizoenen kampioen. In februari werd Janga verhuurd aan FC Lugano in Zwitserland.

Nu heeft NEC de 28-jarige aanvaller dus gestrikt. Het is de bedoeling dat Janga de centrumspits van de Nijmeegse club gaat worden. Voor zijn periode in Kazachstan speelde hij ook nog een periode voor het Belgische AA Gent. Daar kwam hij tot vijf goals in zeventien wedstrijden. Bij Astana maakte Janga er tien in veertig duels.