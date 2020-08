'Anti-5G-producten' zijn onzin en misleidend, zeggen deskundigen

5G staat voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Na 3G en 4G is er nu dus 5G dat voor een betere mobiele verbinding moet zorgen. De invoering van 5G stuit op veel weerstand. Tegenstanders maken zich zorgen over eventuele schadelijke straling die bij de komst van 5G alleen maar toe zou nemen.

En kun je daar dan iets tegen doen? Als je even googelt kom je al snel verschillende producten tegen die je tegen 5G-straling zouden kunnen beschermen: stickers voor op je telefoon of een antistralingsketting met 27 mineralen erin. Maar wat doen deze producten nu eigenlijk precies? En is de straling van 5G ook echt zo schadelijk?

Weggegooid geld

We nemen de ketting van de Zevenaarse verkoper als voorbeeld. Exact hetzelfde product is trouwens een stuk goedkoper te verkrijgen op buitenlandse sites, maar dat terzijde. Volgens de tekst die bij de ketting staat is de hanger uitgebreid getest in een laboratorium en is het product veilig bevonden. Op de website prijkt een grafiek met alle mineralen die in de ketting zouden zitten. Er zou gebruik gemaakt worden van de aanwezigheid van 'scalaire energie' en 'ziekte verminderen'.

Voor stralingsbeschermingsdeskundige Wout Moerman van het Nijmeegse Radboudumc is het ook zonder de aankoop te doen duidelijk: zo'n ketting is onzin. "Als al die mineralen al in die ketting zouden zitten dan nog doen ze niks met straling. De samenstelling lijkt hooguit op Toermalijn en dat kan hooguit stof uit de lucht aantrekken - bijvoorbeeld een statische lading geven - dus het is wel een materiaal dat iets doet, maar niet met straling."

Dat bevestigt ook TNO in Delft. De onderzoeksorganisatie heeft de ketting toevallig onlangs onder de loep genomen na een vraag van AFP Factcheck Nederland en concludeert ook dat er 'geen wetenschappelijke verantwoorde methode' is dat de ketting zou werken. De deskundigen zijn het allemaal eens: dit product is onzin en misleidend "Het kan mensen een gevoel van veiligheid geven, maar het is dan wel alleen 'het gevoel' dat je koopt", aldus Moerman.

Moeilijk aan te pakken

Maar mag zo'n ketting of sticker dan wel verkocht worden terwijl het helemaal niks doet? Dat blijkt een lastige. Voor de Consumentenbond is het onderwerp geen prioriteit. "Wij krijgen hier ook maar weinig vragen of klachten over. Ik denk dat geen enkel weldenkend mens zoiets serieus neemt", laat woordvoerder Gerard Spierenburg weten. Verder vertelt hij dat veel van dit soort bedrijfjes en websites 'zich onder de radar bewegen'. Hij verwijst naar de Nederlandse Voedsel - en Warenautoriteit (NVWA) die hier op toeziet.

Maar de NVWA zegt vervolgens dat er alleen actie wordt ondernomen tegen verkopers op het moment dat de voedselveiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt. "En dat is hier niet het geval."

De Zevenaarse webwinkel zelf wil vooralsnog niet ingaan op conclusies van de deskundigen. De verkoper is ook niet telefonisch bereikbaar. Opvallend is wel dat de ketting en ook andere producten na e-mailcontact ineens van de website zijn verdwenen.

Koekblik

Rest nog de vraag hoe schadelijk 5G-straling eigenlijk is. Ook daar heeft stralingsbeschermingsdeskundige Moerman een duidelijk antwoord op: "5G is net als 4G en 3G heel anders dan bijvoorbeeld röntgenstraling. Het kan opwarming geven, maar dat is heel minimaal. Maar het is zeker niet kankerverwekkend zoals röntgenstraling en gammastraling wel kunnen zijn." Hij snapt dat het verwarrend is voor veel mensen. "Ik krijg er zelf ook vaak vragen over."

Mocht je dan na dit alles gelezen te hebben nog geen vertrouwen hebben in de wetenschap, is er dan toch iets wat je kunt doen tegen straling van mobiele netwerken? "Ja, je kunt in een koekblik gaan zitten, met de deksel erop", zegt Wout Moerman lachend, doch bloedserieus. "Dat is het enige dat straling echt tegenhoudt."

