Hond Sam uit Zwitserland is gevangen: 'Ruim 2000 kilometer gelopen'

Vanuit Zwitserland, naar Didam om gevangen te worden in Noord-Holland. Het is het verhaal van hond Sam. "Het is een enorme opluchting, na al die dagen", zegt Peter Zijlmans van Honden Zoekgroep Gelderse Vallei blij.

De hond liep meer dan 2000 kilometer en de eerste melding kwam uit Zwitserland. De Bretonse Spaniël was een hond die nooit op één plek bleef en moeilijk te volgen was. Twee weken geleden werd de hond gesignaleerd in Didam, maar het beest liet zich niet vangen.

Afgelopen week kreeg het team van Zijlmans opnieuw informatie over de locatie van Sam, uit Noord-Holland. "Een paar dagen geleden is de hond Den Helder ingelopen en toen is hij vastgelopen. We hadden het plan om een vangkooi te plaatsen, maar onderweg kregen we een belletje dat Sam in Callantsoog was", vertelt de hondenliefhebber.

"Tuin afgezet met grote panelen"

En dus ging de groep naar Callantsoog, en dit keer met succes. "De hond wilde gaan slapen in de tuin, we hebben toen een stuk afgezet met grote panelen. En gelukkig hebben we 'm kunnen aanlijnen", vertelt Zijlmans.

En het gaat goed met de hond. "Hij was wel mager, maar voor een hond die meer dan 2000 kilometer had gelopen, zag Sam er nog goed uit. Hij zit nu in een opvang om aan te sterken."

Eten uit de vuilnisbak

De hond heeft zich vermoedelijk in leven gehouden door uit vuilnisbakken en van de grond te eten. De melder oogst veel lof van Zijlmans. "De melder zag de hond en wist gelijk dat het om Sam ging. Hij is de hond gaan volgen en zag 'm een tuin ingaan. Hij heeft het perfect gedaan en Sam niet opgejaagd. Hij is echt de held van de dag."

De Bretonse Spaniël liep meerdere kilometers per dag. "We hebben meerdere meldingen binnengekregen dat Sam soms wel 80 kilometer op een dag heeft gelopen", vertelt Zijlmans. De eigenaar wordt nu gezocht, dat doet een Duits zoekteam. "En anders gaan we een mooie gouden mand voor hem zoeken", stelt Zijlmans.