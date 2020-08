Coopsmolen Zelhem winnaar van monumentenprijs

De Coopsmolen in Zelhem is de winnaar van de Monumentenprijs Bronckhorst 2020. Naast de molen waren Kasteel Hackfort in Vorden en het Boeyink-complex in Zelhem genomineerd voor de prijs.

"De unieke restauratie van de molen, die een rijksmonument is, heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke, in slechte staat verkerende, romp is omgetoverd tot een volwaardige, maalvaardige molen met een prachtige ligging in het Zelhemse landschap", aldus de gemeente Bronckhorst. "Via de eigen website van de Coopsmolen en sociale media wordt op een mooie manier de historie van dit monument uitgedragen." De prijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro en een pentekening van de molen.



De gemeente Bronckhorst reikt jaarlijks de Monumentenprijs uit aan initiatiefnemer die een pand of object fraai heeft gerestaureerd. De uitreiking vindt plaats op 9 september 2020 tijdens de aftrapbijeekomst van de Open Monumentendagen in de Dorpskerk in Vorden.