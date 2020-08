Botulisme in watergangen in Elburg

In de watergangen achter de Hellenbeekstraat richting Vletstraat in Elburg, heeft het waterschap botulisme geconstateerd. Botulisme blijft de hele zomer actief.

Botulisme en blauwalg zijn twee verschillende problemen. Botulisme is een vorm van vergiftiging, die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Het verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken. Water met blauwalgen ziet er niet aantrekkelijk uit en het kan stinken.

Botulisme wordt veroorzaakt door het gif botulinum. De bacterie Clostridium botulinum maakt dit gif aan tijdens de groei. Deze bacterie is op veel plaatsen aanwezig in het water. Hier kan het waterschap weinig aan doen. Wel proberen ze de omstandigheden voor de bacterie te verslechteren. Botulisme houdt van temperaturen boven de twintig graden en piekt in de zomer.

Vermijd contact met het water tot de borden zijn verwijderd. Laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken. Raak dode dieren in het water niet aan.

Meer informatie is te vinden op www.vallei-veluwe.nl/botulisme