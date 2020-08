NEC-fans hebben begrip voor corona-maatregelen

De belangrijkste conclusie is dat seizoenkaarthouders niet alle wedstrijden kunnen bezoeken. "Een aantal weken geleden leek het nog zo te zijn dat er geen supporters naar binnen zouden mogen", legt manager Maatschappelijk Luc te Riele uit. "Dat mag nu gelukkig wel. We hebben gekeken naar de anderhalve meter-regel en met enig puzzelwerk komen we aan ongeveer drieduizend supporters."

Kijk hier: de NEC-fans zien het wel zitten:

Maar NEC heeft al meer dan 4500 seizoenkaarten verkocht. "Wij gaan supporters indelen in verschillende poules. We gaan kijken of we het eerlijk kunnen verdelen. Geld teruggeven gaat hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren. Om een plek zijn er vijf stoeltjes vrij, dan kunnen we ook de rij daarvoor gebruiken. We zijn al weken bezig om het protocol vorm te geven. We hebben ook looprichtingen aangegeven, we hebben toiletten afgeplakt. De entree van supporters reguleren we met tijdssloten, want we willen niet meer dat iedereen tegelijkertijd naar het stadion komt."

Zo zien de tribunes eruit in coronatijd

NEC-aanvoerder Rens van Eijden moet even wennen aan de nieuwe situatie. "Ja, we kunnen daarover klagen, maar in de Champions League spelen ze nu voor lege stadions. Gezondheid is het belangrijkste, de overheid en de KNVB zijn daarin bepalend. Het is fijn dat de mensen die er nu zijn, de moeite nemen om te komen. Ik hoop dat alle seizoenkaarthouders snel weer kunnen komen en dat we in een volle Goffert mogen spelen."

De fans begrijpen de maatregelen wel. "Ik vind het prima dat ze dit doen", zegt een jeugdige seizoenkaarthouder. "Gezondheid is nu toch het belangrijkste. Jammer dat we niet bij alle wedstrijden kunnen zijn, maar het is al mooi dat we er in ieder geval bij kunnen zijn. We zijn al een half jaar niet geweest. Ik ben benieuwd wat het wordt dit jaar, want we moeten nog wel een spits hebben die scoort."

Een oudere fan plaatst toch wat kanttekeningen. "Mensen hebben die seizoenkaart al gekocht en mogen er dan niet in. Daar heb je geen seizoenkaart voor gekocht. Maar het zijn wel echte supporters, dat is echt Nijmegen. We laten de club niet in de steek. En wat het niet juichen betreft, dat gebeurt toch. Dat doe je automatisch."