'Het is belachelijk', prijs abonnement Hoge Veluwe verdubbeld

"Het is belachelijk" en "dit gaat alle perken te buiten", op sociale media zijn mensen met een abonnement voor de Hoge Veluwe niet te spreken over de voorgestelde verhogingen. Het park verhoogt de tarieven fors, blijkt uit een brief gestuurd naar abonnementhouders.

Inwoners van de gemeenten Ede, Apeldoorn en Arnhem gaan bijna het dubbele betalen voor een abonnement. De prijs voor een jaarkaart inclusief toegang met de auto gaat van 74 naar 115 euro. Inwoners van die drie gemeenten hebben voortaan ook geen korting van 25 procent meer.

Elly van Liempt is jaarkaarthouder en windt zich op over de verhoging. "Dit gaat alle perken te buiten. Heeft het park wel gedacht aan mensen met weinig inkomen?"

"Natuurlijk doet dit mij pijn", zegt Seger baron van Voorst tot Voorst. De parkdirecteur voelt zich genoodzaakt om de verhoging door te voeren. "De coronacrisis gaan we echt nog jaren voelen. We snappen ook dat mensen overwegen om het op te zeggen met deze verhoging, maar de kaarten waren eigenlijk te goedkoop."

Drastische maatregelen

Want zo, zegt het park, de tarieven van de kaart zijn berekend op vier bezoeken, terwijl de gemiddelde bezoeker tien tot twaalf keer langsgaat. "En de korting voor mensen in Ede, Apeldoorn en Arnhem hebben we in 2010 ingevoerd. Dat was in ons jubileumjaar en dat hebben we stilzwijgend verlengd. Dat kon omdat het betere tijden waren. We moeten nu echt drastische maatregelen nemen", aldus Van Voorst tot Voorst.

Hij zegt na het versturen van de brief positieve en negatieve reacties te hebben ontvangen.