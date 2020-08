Bibliotheek Veluwezoom moet flink bezuinigen

Bibliotheek Veluwezoom in Velp, Rheden en Dieren moeten bezuinigen. De oorzaak is de coronacrisis. In de komende jaren moet de Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente Rheden 10% bezuinigen.

De bibliotheek probeert te besparen op huisvesting en verkleint de collectie. Bovendien worden de openingstijden beperkt.

Verder zegt Lianne Busser, directeur-bestuurder: “Inkomsten verhogen we – hopelijk – door de abonnementstarieven van de bibliotheek aan te passen per 1 januari 2021. We zeggen nadrukkelijk ‘hopelijk’. Want het risico van het nemen van deze maatregelen is dat het aantal betalende leden van de bibliotheek verder daalt. Wij weten maar al te goed dat het voor veel mensen niet mogelijk is om het lidmaatschap van de bibliotheek te betalen, ook al is het relatief goedkoop om lid te zijn van de Bibliotheek. Wij nemen deze maatregelen dan ook met pijn in het hart.”

Openingstijden per 1 september 2020

De Bibliotheek Dieren sluit voortaan op donderdagavond om 18.00 uur (in plaats van 19.00 uur) en Bibliotheek Velp sluit op vrijdagavond om 17.30 uur (in plaats van 20.00 uur). De openingstijden van de jeugdBibliotheek in Rheden veranderden niet.