Barreto geniet bij rentree in De Goffert

"Het was lang geleden, maar het gevoel is echt lekker. We speelden wel goed, zochten de vrije man en probeerden het tempo hoog te houden. We worden elke wedstrijd beter. En ik hield het tachtig minuten vol. Ik heb tijdens de quarantaine altijd voor mezelf getraind. Ik voel me fit, ook al ben ik 36. Ik heb er echt plezier in. We hebben een goede ploeg met veel kwaliteiten. Jammer dat er nog niet zoveel publiek bij mocht zijn, maar het is toch wel gezellig. Ik hoop dat snel alle supporters weer in het stadion mogen komen."

Corona

Barreto weet als geen ander dat corona serieus moet worden genomen. "Ja, ik heb het gehad. Het is echt een drama, maar alleen mijn vrouw en ik hebben het gekregen. De kinderen niet. Ik vind het goed dat NEC veel maatregelen neemt."

Testen

Zo moeten de spelers nu ook worden getest en dat is geen pretje weet aanvoerder Rens van Eijden. "We hebben het nu twee, drie keer gehad. Het is voor de ene vervelender dan voor de ander, want de ene heeft een wat grotere neus dan de andere. Maar je went eraan, je weet nu wat je te wachten staat. Als je er ontspannen in gaat, gaat het wel redelijk rap. Als je gestrest bent, gaat het wat moeilijker."

Over het spel van NEC tegen TOP Oss (4-0 winst) was de aanvoerder redelijk tevreden. "Op die 3-0 nederlaag tegen die Duitsers kregen we kritiek. Maar de eerste helft hadden we met 3-0 voor moeten staan en de goals vielen uit twee spelhervattingen en een hele knullige derde goal na wat wissels. Daarom heb ik toen in de kleedkamer gezegd dat we ons niet druk moeten maken. En vandaag vliegen de ballen er wel in."