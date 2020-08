Gelderse economie hard geraakt, 8 tot 10 procent krimp

De Gelderse economie wordt hard geraakt door de corona-crisis, meldt het CBS. In het eerste kwartaal van 2020 groeide de economie in de meeste Gelderse regio's nog een klein beetje. In het tweede kwartaal sloeg corona keihard toe met een krimp van 8 tot 10 procent.

Ook de rest van het land krijgt vanzelfsprekend harde klappen. De regio Haarlemmermeer wordt veruit het hardst getroffen met een krimp van bijna 30 procent. Dat komt vooral doordat het vliegverkeer op Schiphol zo goed als stil kwam te liggen.

Het is voor het eerst dat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gekeken naar de regionale gevolgen van de crisis.

Gelderland kon niet aan de krimp ontsnappen

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen: "In sommige regio's zagen we de krimp al beginnen in het eerste kwartaal. Dat zijn vooral de regio's waar veel horeca, cultuur en recreatie zit. Dat waren sectoren die vroeg getroffen werden door de lockdown. Gelderland ontsnapte daar nog een beetje aan, ook omdat daar relatief veel industrie zit. Maar in het tweede kwartaal ging het ook daar niet zo goed en dat betekent dat ook het oosten van Nederland niet aan die krimp kon ontsnappen."

Zorg draaide veel minder omzet

Opvallend is dat naast de cultuur, horeca en de reisbranche ook de zorg financieel hard wordt geraakt. Volgens Van Mulligen komt dat doordat slechts een deel van de zorgsector mega-druk is geweest. "Dat gaat alleen om de zorg die te maken heeft met corona. Voor de rest is er veel minder zorg gebruikt doordat mensen het niet aandurfden om naar het ziekenhuis te gaan of doordat behandelingen werden uitgesteld om de handen vrij te houden voor corona. Daarnaast hebben ook tandartsen en fysiotherapeuten het veel minder druk gehad."