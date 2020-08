Verdachte meerdere autobranden wil bij de geboorte van zijn kind zijn

De 39-jarige man die voorlopig vast zit op verdenking van twee autobranden in Arnhem, heeft de rechter gevraagd of hij zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Hij wil namelijk zijn zeven maanden zwangere vriendin bijstaan en de geboorte van zijn kind meemaken.

De Arnhemmer wordt ervan verdacht dat hij in april een BMW, een Renault en een kliko in brand heeft gestoken. Daardoor zou een levensgevaarlijke situatie voor anderen ontstaan zijn. Verder zou hij twee nachten eerder gepoogd hebben om een Porsche Carrera in brand te steken door een aanmaakblokje onder de auto te leggen en aan te steken. Die poging mislukte.

Inmiddels zit hij al zo'n drie maanden vast in afwachting van zijn proces. De inhoudelijke behandeling daarvan vindt plaats op 3 november.

Kinderkamer in orde maken

Dinsdag vroegen hij en zijn advocaat tijdens een pro formazitting of hij het vervolg van zijn zaak in vrijheid mag afwachten. De man gaf aan dat hij zijn baan als schilder dreigt te verliezen, nu hij vast voorlopig vast zit in de PI in Grave. Daardoor dreigt hij zijn huur niet meer te kunnen betalen en niet meer voor zijn 10-jarige dochter te kunnen zorgen. Bovendien wil hij zijn zwangere vriendin bijstaan, de kinderkamer in orde maken en de geboorte van zijn tweede kind kunnen meemaken.

De rechtbank wil zich door de reclassering laten adviseren op welke wijze schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Daarna neemt de rechtbank pas een besluit over het verzoek.

'Samen meer shit in brand steken'

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de man voorlopig vast blijft zitten. Volgens het OM is de kans op herhaling aanwezig. De officier van justitie haalde een app-berichtje aan dat de man had gestuurd aan een vrouwelijke medeverdachte. "Voortaan gaan we samen meer shit in de brand steken", had de man geappt ten tijde van de autobranden.

De mede-verdachte (een vrouw van 42 jaar uit Arnhem) was dinsdag niet aanwezig bij de pro forma-zitting. Zij wordt ervan verdacht dat zij in Arnhem een auto en een schutting in brand heeft gestoken op 11 april. Wat de relatie tussen de twee is, werd niet duidelijk tijdens de pro forma-zitting. Wel bleek dus dat de twee app-contact hadden.

De vrouw zit momenteel niet vast, maar moet ook op 3 november voor de rechter verschijnen tijdens de inhoudelijke behandeling.