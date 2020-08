Hoop op afschaf veevoermaatregel neemt toe: 'Ministerie begint te draaien'

Per 1 september mogen melkveehouders nog maximaal 16,4 tot 19,1 procent eiwit in het krachtvoer hebben. Minder eiwitten de koe in, betekent minder stikstof de koe uit. Boeren moeten in Nederland een flinke bijdrage leveren aan de noodzakelijke stikstofreductie, maar ze kunnen zich absoluut niet vinden in deze maatregel.

Het ministerie doet momenteel nog onderzoek naar de eiwitgehaltes in het ruwvoer. Volgens Wieggers is het een beweging om het vege lijf te redden. "Het is droog geweest en dan zit er minder eiwit in het gras. Een verlaging van het eiwit in het krachtvoer zou dan misschien niet meer nodig zijn. Daar gaan ze zich nu natuurlijk achter verschuilen."

Zie ook: 'Omstreden voedermaatregel moet van tafel', LTO doet ultieme oproep

Ministerie in gebreke

De term 'verschuilen' gebruikt hij niet voor niets. Donderdag staat er een kort geding gepland bij de rechtbank in Den Haag. De NMV heeft het ministerie voor de rechter gedaagd en wil de maatregel van tafel. En de vakbond is zeker niet kansloos.

Op 30 juli stonden de partijen ook tegenover elkaar. Toen werd het ministerie op de vingers getikt door de rechter, omdat het de onderbouwing voor de maatregel niet goed had gedocumenteerd. Er volgde geen uitspraak, maar wel de bepaling dat de partijen in gesprek moesten over de onderbouwing en de bijbehorende documenten.

'We staan juridisch sterk'

Maar dat gesprek kwam er niet. Volgens de NMV omdat het ministerie vooraf eisen stelde over wat er van dit onderhoud naar buiten zou mogen komen. Dit was volgens de bond zo beperkt, dat het ze monddood zou maken. Het enige gesprek dat nu dus nog rest is voor de rechter, want - zoals Bertus Doppenberg van de bond stelt - er zal toch een oplossing hierover moeten komen.

Omdat de vorige zaak dus al gunstig leek voor de NMV en hun boerenachterban, is er nu goede hoop op een positief vervolg. "We staan juridisch sterk", zegt Wieggers die het kort geding enorm steunt. Ook Doppenberg krijgt het gevoel dat het ministerie aan het bijdraaien is en het argument van de droogte aangrijpt om niet af te gaan: "Wij houden er heel serieus rekening mee dat het kort geding er helemaal niet komt, omdat de maatregel voor die tijd al van tafel is."

Ministerie bevestigt aanvullende onderzoek

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat er op dit moment nog een aanvullend onderzoek loopt en dat de droogte van de afgelopen tijd wellicht van invloed zal zijn op de uitkomst. Maar ze benadrukt ook dat dit onderzoek al langer geleden was aangekondigd. Daarmee de veronderstellingen van de kant van de boeren terzijde schuivend. Het ministerie hoopt het aanvullende onderzoek in ieder geval deze week nog af te ronden.

De boeren willen de veevoermaatregel niet, omdat ze bang zijn voor een lagere melkproductie en een minder goede kwaliteit van de melk. Ze vrezen ook de gezondheid van de melkkoeien en kalveren omdat deze onder bepaalde omstandigheden juist meer eiwit nodig hebben. De boeren willen de hoeveelheid eiwit wel beperken, maar ze willen dit zelf met maatwerk kunnen reguleren. Minister Schouten heeft eerder aangegeven dit een te vrijblijvende oplossing te vinden.