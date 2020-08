De vakantie is voor leerlingen in Wezep al voorbij

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De scholieren zelf hoeven op het Agnieten College in Wezep geen afstand te houden en mondkapjes zijn voor hen ook niet verplicht. Dat laatste geldt ook voor docenten, maar die blijven wel op anderhalve meter afstand. "En we zorgen ervoor dat de leerlingen zich verplaatsen. De docenten niet, die blijven in hun lokaal", aldus Peter Gerritsen, locatieleider in Wezep.

Ook is volgens hem het ventilatiesysteem op orde en wordt er doorlopend met open ramen gelucht. De eerste dagen op de school in Wezep worden volgens Gerritsen ook gebruikt om het hart te luchten door scholieren. De school ligt tenslotte in de regio Noord-Gelderland, waar in de afgelopen maanden het nodige gebeurd is, zegt hij.

Het nabijgelegen Heerde bijvoorbeeld werd zwaar getroffen door het virus.