PvdA GroenLinks: Laat de mensen genieten van Lowlands en Defqon1!

‘Allereerst kunnen we constateren dat het college zowel het beroep als het hoger beroep heeft ingesteld zonder enig overleg met commissie of raad. Meermaals heb ik wethouder Groothuis gevraagd om de resultaten van de door de gemeente gelanceerde kliklijn in de commissie te bespreken, alvorens enige actie te ondernemen. Ondanks zijn eerdere toezeggingen staan we wederom voor een voldongen feit. Dat is geen democratie!’, zo stelt Sander Kouwenberg, burgerraadslid van PvdA GroenLinks.

‘Vooral de onderbouwing van het beroep is schandelijk,’ aldus Kouwenberg. ‘Hoe serieus kan men het nemen als nota bene dit college, waarvan wethouder Storteboom eerder stelde dat de Nederlandse regelgeving rondom Natura2000-gebieden is doorgeschoten, nu ineens Natura2000 opvoert als argument tegen de omgevingsvergunning van Walibi?’.

‘De gemeente is actief met de kliklijn gaan leuren bij haar inwoners. Natuurlijk ondervinden mensen overlast als ze er meermaals op gewezen worden en de oren gaan spitsen. Maar als een blijkbaar schamel aantal klachten, die schijnbaar niet besproken mogen worden, resulteert in zoveel juridisch geweld, dan nodig ik het college uit om kliklijnen te beginnen tegen de geluidsoverlast van vuurwerk waar sommige wijken maandenlang door worden geterroriseerd, en wat te denken van kerkklokken, carillons en jachthoorns? Dit bedoel ik natuurlijk gekscherend,’ aldus het burgerraadslid. Het onderstreept volgens Kouwenberg wel het dubbele gezicht van dit college. ‘Waarom zou je zeuren over die paar dagen per jaar dat tienduizenden mensen, waaronder ook vele Nunspeters, plezier ondervinden van de wereldse muziek op o.a. Lowlands en Defqon1?’.

PvdA GroenLinks heeft inmiddels een serie schriftelijke vragen aan het college gestuurd en hoopt dat het hoger beroep spoedig wordt ingetrokken.