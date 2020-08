Heide kleurt weer prachtig paars, maar drie droge zomers laten sporen na

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het is best een beetje zorgelijk", zegt boswachter Susanne Blommaert van Natuurmonumenten. "Ik zag een luchtfoto van juni waarop heel duidelijk te zien is dat op de zuidhellingen een deel is verdroogd. Dat er zo weinig neerslag is gevallen - ook in het voorjaar, was voor ons mensen wel fijn. Want daardoor konden we in coronatijd in ieder geval nog lekker naar buiten. Maar de natuur krijgt er wel echt flinke tikken door."

Ouderwets Hollandse zomer

Gaan we dan nooit meer zo'n intens paarse heide zien als in het verleden? "Dat is moeilijk te zeggen", meent Blommaert. "Als we de komende jaren nog een paar keer zo'n ouderwets Hollandse zomer krijgen waarin de neerslag niet ineens, maar meer gedoseerd valt, heb je kans dat het weer gaat normaliseren. Maar met de tendens zoals het nu is... Kijk, de heide is echt niet over twee jaar verdwenen, maar we moeten dit wel goed blijven monitoren."

Toch is de heide bij de Posbank nog steeds een plaatje waar veel toeristen voor komen. Zeker in coronatijd is dat een uitdaging. Blommaert: "Het zou mooi zijn als mensen in ieder geval meer op de fiets zouden komen in plaats van met de auto. En ga ook eens niet alleen maar naar de Posbank. Ietsje verderop bij de Zijpenberg is het ook prachtig. En dan kun je je beter aan de maatregelen houden en je hebt vrij zicht."