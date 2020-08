Kroeg weer open na coronasluiting: 'De lol is er wel een beetje vanaf'

Nadat café Zus anderhalve week haar deuren moest sluiten omdat de coronaregels niet werden nageleefd, is de Wijchense kroeg inmiddels weer open. "Maar de lol is er nu wel een beetje vanaf", meent kroegbaas Alex Straver.

"In de tijd dat we dicht waren, zijn we duizenden euro’s aan omzet misgelopen. Dat hakt er flink in", begint Straver. Om weer open te mogen, moest hij een plan bij de gemeente indienen om aan te tonen dat het nieuwe terras volledig coronaproof is. "Iedereen kan nu veilig, op afstand borrelen. Ook hebben we een toezichthouder ingehuurd die constant controleert of mensen zich aan de regels houden. Dat kost extra personeel, maar het is wel nodig."

Zie ook: Terras dicht na overtreden coronaregels: 'De politiemacht was een zware belediging'

‘Samen moet je sterk staan’

Wat er precies fout ging vorige maand, weet Straver nog steeds niet helemaal zeker. "Daarom zijn we nu constant op onze hoede. Dat is jammer, want de gastvrijheid waar we om bekend staan, kunnen we nu niet garanderen op de manier dat we dat zouden willen. De lol is er wel een beetje vanaf."

Ondanks de zure nasmaak, krijgt de kroegbaas wel genoeg steun van gasten en collega’s. En dat vindt hij hartverwarmend. Zo geeft buurman Marc Rutten aan dat Straver gebruik mag maken van zijn terras.

"Ik heb genoeg ruimte. Onze gasten zijn redelijk vroeg klaar met hun diner, dus dan zouden de borrelaars van Alex bij ons terechtkunnen. Als ik kan helpen, doe ik dat graag", vertelt Rutten, eigenaar van restaurant Lieve Sophie. "De horecagemeenschap in Wijchen is wat knusser dan in de grote stad. We zien elkaar ook niet als concurrenten. Vooral tijdens zo’n vervelende crisis moet je samen sterk staan."