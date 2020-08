Burgemeesters sturen boodschap aan Market Gardenveteranen

De Airborne-gemeenten Ede, Arnhem, Renkum en Overbetuwe vertellen samen het verhaal van Operatie Market Garden. Over september 1944, maar ook over de impact die het vandaag de dag nog heeft. Vorig jaar stonden we massaal stil bij de 75ste herdenking van Operatie Market Garden met een speciaal en uitgebreid programma. Vanwege de coronapandemie herdenken we 76 jaar vrijheid op een ingetogen manier: Samen herdenken we thuis. Mede daarom sturen burgemeesters video's naar Market Gardenveteranen.

De luchtlandingen en het publieksevenement gaan niet door. De herdenking vindt kleinschalig en in aangepaste vorm plaats en is alleen op uitnodiging. De Poolse en Britse veteranen en nabestaanden kunnen dit jaar helaas niet aanwezig zijn. Herdenken doen we dit jaar op afstand, maar wel met elkaar onder het motto: “Samen herdenken we thuis”. Ondanks de beperkingen is er een divers programma samengesteld, waardoor we op allerlei manieren stil kunnen staan bij hoe waardevol onze vrede en veiligheid zijn.

Herdenking

Tijdens de Airborne-herdenking op de Ginkelse Heide op 19 september herdenken we samen met 11 Luchtmobiele Brigade de dappere strijders die 76 jaar geleden voor onze vrijheid vochten. De herdenking is dit jaar niet toegankelijk voor bezoekers. Wel is het live te volgen via Omroep Gelderland en de social mediakanalen van gemeente Ede. Op het Museumplein en Raadhuisplein staan van 14 tot 19 september LED-schermen.

Veteranen

Hoewel de veteranen dit jaar niet aanwezig zijn bij onze herdenking, worden ze niet vergeten. Alle Market Gardenveteranen krijgen in september een speciale boodschap van de burgemeesters van de vier Airborne-gemeenten. “Dat is onze manier om hen erbij te betrekken, zo zijn ze er toch een beetje bij, ik hoop ze volgend jaar weer te kunnen ontmoeten!", aldus burgemeester René Verhulst.

Vlaggenverkoop

Hoe mooi zou het zijn als we de helden van toen samen massaal eren door een Airborne Ede-vlag uit te hangen? We roepen inwoners van gemeente Ede daarom op om de Airborne Ede-vlag uit te hangen in september. Deze is tijdelijk met korting te verkrijgen bij verschillende verkooppunten in gemeente Ede en via www.airborneherdenking.nl. Burgemeester René Verhulst: ”De Airborne-vlag kost 10 euro, ik hoop er straks natuurlijk heel veel te zien wapperen.”

Oorlogsverhalen

We richten ons dit jaar op de individuele verhalen van veteranen van toen en nu. Bijvoorbeeld dat van brigadegeneraal John Hackett. Wist u trouwens dat er tussen alle springers ook een Franse springer zat. Hoe kwam hij daar terecht? Ook was er een inwoner van Lunteren ingedeeld bij de Britse Airbornetroepen. Hoe kon dat gebeuren? We delen deze verhalen op verschillende plekken, zoals de buitenexposities en op onze Facebookpagina.

Airborne filmweek

Tijdens de Airborne-filmweek van 16 tot en met 19 september vertoont Pathé Ede verschillende films over de Tweede Wereldoorlog en Operatie Market Garden. Alle vier de filmavonden zijn gratis te bezoeken. Begin september is het mogelijk om kaarten te reserveren. Houd onze website in de gaten voor updates.

Doeboek voor kinderen

Ook is er dit jaar een gratis Airborne Ede-doeboek ontwikkeld voor basisschoolleerlingen in de bovenbouw. Zo kunnen kinderen spelenderwijs leren over de geschiedenis van de oorlog in Ede. Begin september is het doeboek digitaal beschikbaar via www.ede.nl/airborne.

Exposities

Op de Ginkelse Heide staat de expositie “Missies van Toen en Nu”. In deze expositie wordt het verhaal van generaal John Hackett en Operatie Market Garden naast dat van korporaal der eerste klasse Mert Oygur en de missies van zijn 11 Luchtmobiele Brigade geplaatst. Naast het verhaal staan er tientallen historische en recente foto’s op de Ginkelse Heide. De expositie is vanaf september ook te zien in het centrum van Ede en in Pathé Ede.

In de natuurtuin van Natuurcentrum Veluwe staat een expositie van meer dan 20 werken van kunstenaar Salman Ezzammoury met het thema “Vrijheid: vieren, herdenken en doorgeven”. Ezzammoury heeft daarbij inspiratie gehaald uit een citaat van Mahatma Ghandi: "Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen".

“Herdenken in Vrijheid” is het thema van de Airborne-expositie in de Stingerbol. Zo’n 15 ervaren kunstenaars, onder wie enkele kunstenaars van het Platform Edese Kunstenaars (PEK) laten hun werk zien.

Informatie over de verkooppunten van de Airborne Ede-vlag en de rest van het programma is te vinden op www.ede.nl/airborne

Bekijk het verslag van EDE TV over de Airborneherdenking in 2019: