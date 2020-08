Reesing-Som stopt als raadslid van de VVD in Montferland

Karin Reesing-Som heeft op eigen initiatief besloten om te stoppen als raadslid voor de VVD in Montferland. De politica kan haar werkzaamheden als raadslid niet langer combineren met haar werkzaamheden als bestuurder van een zorginstelling in Arnhem.

“Karin is altijd op een positieve manier bezig geweest als oprecht liberaal en betrokken vertegenwoordiger in de raad en provincie, met specifieke aandacht voor een verantwoord sociaal domein”, zegt Ron Claassen namens het VVD afdelingsbestuur.



Reesing-Som was jarenlang actief als raadslid in Montferland en tussendoor ook nog vier jaar statenlid voor de VVD in Gelderland. Jos Berntsen uit Zeddam zal de plaats van Reesing-Som in de gemeenteraad innemen.

Berntsen is opvolger

Berntsen is al een aantal jaren actief voor de VVD als commissielid en fractievolger binnen de gemeente Montferland. “Met de komst van Jos Berntsen is het wel plezierig dat er nu ook vanuit het voormalige Berghse deel van de gemeente een VVD-raadslid gaat aanschuiven in de fractie van de raad”, aldus fractievoorzitter Maik Steenkamp.



Op 10 september, tijdens de eerstvolgende gemeenteraad, zal Reesing-Som afscheid nemen van de gemeente Montferland.