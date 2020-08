VIDEO | Daar gaat ie! Reusachtige eik valt spontaan om in park Zypendaal

Heleen Taat Brinker en haar man hoorden en zagen het bladrijke gevaarte omvallen. "We zaten heerlijk onder de bomen. Om ongeveer 19.00 uur begon de boom tegenover ons angstaanjagend te kraken. We dachten eerst dat er een dikke tak zou afbreken. Het gekraak werd steeds onheilspellender."

Gapend gat

Het stel bekeek de boom van dichtbij en staarde in een gapend gat in de de stam. "Het was net een spannend sprookje. We dachten dat de boom voorover in het water zou vallen en hebben van een veilig afstandje toegekeken. Verder was er niemand in de buurt. Binnen een half uur tuimelde de boom het water in. Het was een hele belevenis." Een andere voorbijganger filmde het tafereel.

Harde wind speelde geen rol in het omvallen van de boom, stelt Heleen. Volgens haar ging het juist ná het omvallen even stevig tekeer met regen en onweer.

Daar gaat ie! De tekst gaat eronder verder



'Soms is een boom gewoon op'

Volgens parkwachter Jeroen Glissenaar waren Heleen en haar man getuige van het einde van een eik van minimaal 250 jaar oud. "We controleren jaarlijks elke boom in Zypendaal en Sonsbeek op ziekte of andere zaken die kunnen leiden tot omvallen. Als er problemen zijn, halen we de boom weg. Met deze eik leek niks mis, maar soms gebeurt het gewoon spontaan. De boom is dan gewoon op."

De boom belandde deels in de vijver naast kasteel Zypendaal. De parkbeheerders ruimen de restanten dinsdag op.