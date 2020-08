Hoe kwam het Achterhoekse Nonnenven aan haar naam?

"Het verhaal gaat dat iemand de naam heeft gegeven omdat hij hier een dode non heeft aangetroffen", vertelt natuurliefhebber Bernhard Hafsterkamp in BuitenGewoon. "Twee kilometer verderop is namelijk het Nonnenklooster." Maar of dat de echte reden is, is gissen. "Het verhaal gaat ook dat de Nonnen graag kwamen zwemmen in het ven."

Het ven wordt ook wel de 'ballastput' genoemd. "Toen de inmiddels verlaten spoorlijn werd aangelegd, in 1880, hebben ze leem uit de grond gehaald voor de spoordijken." Daarom ontstonden er naast de spoorlijn putten, waar water in terecht kwam. Hafsterkamp geniet van de natuur. "Ik wordt er rustig van. Dan denk ik, was er maar op meer plekken zoveel ruimte voor de natuur."

