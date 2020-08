Zaltbommel wilde probleem met 'terrorbuurman' niet verplaatsen, maar oplossen

De gemeente Zaltbommel vindt helemaal niet dat zij een probleem hebben verplaatst met de verhuizing van 'terrorbuurman' Kees D. De man woonde jarenlang in Gameren, maar woont inmiddels in het Groningse Woldendrop, gemeente Delfzijl. En in het noorden zijn ze boos op de gemeente Zaltbommel. "Eigenlijk hebben zij ons opgezadeld met dit probleem."

Kees D. zorgde tientallen jaren voor overlast in de Schoolstraat in Gameren. Hij achtervolgde meisjes in de straat, vloekte er buiten op los, reed staand op zijn motor door de straat en reed zelfs een keer een schoolplein op toen daar kinderen aan het spelen waren. Het dieptepunt volgde in oktober 2017 toen D. zijn overbuurman met een baksteen sloeg. Die raakte daardoor gewond. D. werd veroordeeld tot twee jaar cel voor poging tot doodslag en kwam later terug in de straat. Uiteindelijk kocht de gemeente Zaltbommel zijn woning voor 265.000 euro, waarna D. naar Woldendorp vertrok.

Opgezadeld met overlast

Nu zorgt de man ook daar voor overlast. Er zit zelfs iemand ondergedoken. Raadsleden in Delfzijl hebben flinke kritiek op Zaltbommel. Nick Boersma van Lokaal Belang Eemsdelta zei zelfs: "Eigenlijk heeft Zaltbommel ons opgezadeld met dit probleem. Het is symptoombestrijding."

Zie ook: Rapport: Zaltbommel liet situatie rond 'terrorbuurman' escaleren

Zaltbommel wilde probleem 'niet verplaatsen'

Daar is Zaltbommel het niet mee eens, laat een woordvoerder weten. "Het doel van de acties is uiteraard niet geweest het probleem te verplaatsen. Meneer heeft zijn woning vrijwillig verkocht, heeft zijn straf uitgezeten en mag gewoon ergens anders een woning kopen en daar gaan wonen. Vervelend dat het in zijn huidige woonplaats niet goed gaat met hem en de buurt. Het is verder niet aan ons om hier uitspraken over te doen."

'Bemiddeling was geen optie'

Wel blijft staan dat de gemeente Zaltbommel zijn huis heeft opgekocht, waardoor de buurman moest verhuizen. Maar de gemeente zegt daarmee ook niks verkeerd te hebben gedaan. "Voor de gemeente Zaltbommel is het altijd het doel geweest om het gevoel van onveiligheid van de bewoners van de Schoolstraat weg te nemen. De relatie tussen Dhr. D en de buurt was zo complex geworden dat buurtbemiddeling geen optie meer was. Om de situatie ter plekke op te lossen, en in overeenstemming met de bewoner, zijn we tot aankoop overgegaan in de hoop dat meneer op een andere plek zijn leven opnieuw kon opbouwen. Het huis stond al langer te koop. Wij hebben dus gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid."

In de Schoolstraat in Gameren is de rust inmiddels wel weer teruggekeerd. Veel huizen zijn sinds het vertrek van D. verkocht en een groot aantal nieuwe bewoners heeft zijn intreden gedaan in de straat. Het huis van D. staat nog steeds leeg.

Nieuwe aanpak

De gemeente heeft overigens wel conclusies uit de situatie met de buurman getrokken. Zo is er een nieuwe werkwijze in de maak om om te gaan met verwarde personen. Dit om ervoor te zorgen dat zo'n situatie niet nog een keer kan plaatsvinden.

Zie ook: Terrorbuurman slaat opnieuw toe: Kees D. zorgt dagelijks voor angst en overlast