Verdachten meth-lab lopen tegen lamp door dna op gezichtsmaskers

Het OM lijkt een sterke zaak te hebben tegen de mannen uit Colombia, de Verenigde Staten en Mexico, die zijn gearresteerd bij het drugslab in Drempt, in mei dit jaar. Op het terrein zijn namelijk gezichtsmaskers aangetroffen met dna van de verdachten. Dat bleek tijdens een pro forma-zitting bij de rechtbank in Den Bosch dinsdagmorgen.

1000 kilo L-amfetamine, 25 kilo vloeistof met kristallen, 2,5 kilo pure kristallen en 330 liter amfetamine-olie. Dat is wat de landelijke eenheid van de politie aantrof op 8 mei bij een boerderij in Drempt. Drie mannen worden verdacht van het produceren van de verslavende drug crystal meth.

De zitting in deze 'Gelderse' zaak vindt plaats aan de rechtbank in Den Bosch, waar het landelijk parket doorgaans zijn grote zaken met synthetische drugshandel aanbrengt.

Dna op gezichtsmaskers

"We hopen deze zaak snel te kunnen afronden," zegt officier Arnoud Visser bij aanvang van de zitting. Hij gaat ervan uit dat er al in november een zogeheten inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden, waarna de rechtbank binnen niet al te lange tijd uitspraak kan doen.

Reden van de soepele voortgang in deze zaak is dat de verdachten - alledrie van Zuid-Amerikaanse komaf, ook al is een van hen geboren in Californië - op heterdaad zijn betrapt.

Visser: "We troffen in Drempt aan de Zomerweg een wagen aan die als schaftkeet - een zogeheten 'Pipowagen' - wordt gebruikt. Uit die wagen kwam een van de mannen gelopen. In een nabijgelegen schuur stonden materialen voor grootscheepse productie van methamfetamine (crystal meth - red.). Het dna van alle drie troffen we aan op gelaatsmaskers die we daar hebben gevonden." Geen van de drie mannen heeft een bekentenis afgelegd.

Meerjarige straffen

De officier van justitie wilde nog niet zo ver gaan om al zijn strafeisen te formuleren. Maar hij liet al wel weten uit te gaan van meerjarige straffen voor de betrokkenen. Voor een van de verdachten geldt dat hij op het moment van aanhouding 19 jaar oud was. In zijn geval zou het jeugdrecht eventueel nog van toepassing kunnen zijn. De reclassering zal in zijn geval een rapport uitbrengen met een advies.

Werken in fabriek

Advocate Manon Aalmoes vroeg voor haar cliënt, een 20-jarige man uit Colombia, om vervroegde vrijlating. Volgens haar zijn niet alle procedures voor tijdens de inval goed opgevolgd. Ze legt aan Omroep Gelderland uit dat haar cliënt naar Nederland is gelokt met het verhaal dat hij in een fabriek zou kunnen werken. Bovendien beweert hij volgens Aalmoes alleen 'schoonmaakwerkzaamheden' te hebben uitgevoerd en geen weet te hebben gehad van de drugs die er geproduceerd zouden worden.

De andere advocaat- Henk Koopman - beweert dat zijn twee cliënten in deze zaak, de Mexicaan en de Amerikaan, beiden slechts onderknuppels zijn geweest. "Lieden die onder erbarmelijke omstandigheden leefden, in een slecht geventileerde keet en geen enkele of slechts marginale rol van betekenis kunnen hebben gespeeld bij de drugshandel."

