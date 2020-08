Wie weet een leuke woonplek in of om Driel?

Wij zijn Floris (38), Lotte (36), Vera (4) en Mika (3). Na de zomervakantie begint Vera op De Vallei, school voor Democratisch Onderwijs, in Driel. We hebben er heel veel zin in! Vanuit Rotterdam zijn we verhuisd naar een camping in de bossen bij Renkum. Nu zijn we dus op zoek naar woonruimte in de buurt van de school.

We zoeken iets in een straal van maximaal 15km van de school, zodat we met de (elektrische) fiets naar school kunnen. We richten ons in eerste instantie op een huurwoning, zodat we de omgeving wat beter kunnen leren kennen. Tijdelijk kan ook. Liefst 3 slaapkamers en een tuin, maar met een stukje grond waar we (tijdelijk) een mobiele woonvorm op kunnen zetten, zouden we ook geholpen zijn.

We zijn ook (voor de langere termijn) op zoek naar een ecodorp of woongemeenschap (zoals Eikpunt/Iewan in Lent). Als iemand hier ideeen over heeft, of zin heeft om het een keer over te hebben, horen we dat graag.

Weet u een fijn adres voor het gezin van Lotte en Floris of heeft u tips? Reageer dan hieronder