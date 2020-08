Martien heeft een rijdend carillon en speelt ook de hits van Adele

Bovendien speelt hij niet de 'standaard' liederen uit de kerk. "Het instrument klinkt ook nu in deze samenleving", vertelt hij in Zomer in Gelderland. "Het is voor het hele publiek en dus maken we ook muziek voor het hele publiek." Zo speelt hij onder meer Make You Feel My Love van de Britse zangeres Adele.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Martien is niet de enige met een mobiel carillon. "Ik heb nog een paar collega's. Maar het was voor mij wel een wens om wat meer ruchtbaarheid te geven aan het instrument. We zitten soms verstopt bovenin de kerk, en het is toch wel leuk om op pad te gaan."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.