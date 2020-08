Noodweer trekt opnieuw over de provincie

Een flinke regen- en onweersbui heeft opnieuw voor overlast gezorgd in Wezep en omgeving. Rond half negen trok er een flinke bui over de kop van de Veluwe waardoor verschillende straten en een huis zijn volgelopen.

Onder andere op de Veluwelaan in Wezep en de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek viel dusdanig veel regen dat het niet weg kon lopen.



Het ging even goed los in Wezep. Bekijk de video in de tweet, de tekst gaat daaronder verder.

Vijfde keer het huis vol water

De parallelweg van laatstgenoemde weg was dusdanig ondergelopen dat het water een huis dreigde binnen te lopen. De brandweer is gekomen om het water weg te pompen naar een weiland verderop.

Aan de Van Lintelweg in Hattem is wel een huis volgelopen. Ook de voor- en achtertuin stonden vol met water. Volgende bewoner was dit al de vijfde of zesde keer dat het huis blank stond.

Het is de tweede keer in vijf dagen dat er noodweer over Wezep trekt. Afgelopen donderdagavond ging het ook los boven het dorp; toen kreeg de brandweer tientallen meldingen en gingen sommige bewoners met een kano over straat.

