Snelle en Suzan & Freek brengen ode aan de Achterhoek

Dat maken de artiesten maandag bekend op Instagram. De single is een eerbetoon aan de Achterhoek. "Een ode aan de plek waar we vandaan komen", schrijft Snelle.

"'De Overkant' gaat over de liefde voor de plek waar we alle drie vandaan komen", zeggen Suzan & Freek. De clip is opgenomen in een woonwarenwinkel in Zelhem.

Eerste samenwerking voor Suzan & Freek

Voor Suzan & Freek is een muzikale samenwerking nieuw. "Voor het eerst dat we een nummer mét iemand uitbrengen, super veel zin in!" schrijven ze op Instagram. "Dat we het backstage en op het podium goed met elkaar konden vinden, wisten we al, maar ook in de studio klikte het meteen... Is het al bijna vrijdag?!"