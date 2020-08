Theaterfestival Hoogte80 door in aangepaste vorm

In maart gingen alle seinen op rood en werd het festival afgelast. Ze wilden het al uitstellen naar februari 2021, maar in overleg met de gemeente en in samenwerking met lokale horeca is het toch gelukt om mét coronamaatregelen 'een klein zusje' van het festival te organiseren onder de naam Hoogte80 Theater Terras.

'Het is in de open lucht, maar we hebben wel een overkapping boven publiek én toneel', zegt persvoorlichter Eline Rosiers.

Gezellig druk op anderhalve meter

En mensen hebben wel weer zin in wat theater, merken ze bij Hoogte80. Eline Rosiers: 'Het weekend loopt harder dan doordeweeks, maar dat is niet echt anders dan anders. Het wordt gezellig druk op anderhalve meter.' Anders wordt het wel: waar ze andere jaren zo'n 25000 bezoekers hebben, zijn dat er nu maximaal duizend. Per voorstelling mogen niet meer dan 150 mensen aanschuiven.