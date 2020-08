LIVEBLOG | Infiltranten benaderden terreurverdachte Hardi N. via email

In de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam gaat vandaag de rechtszaak verder tegen de zes Arnhemmers die worden verdacht van het willen plegen van een jihadistische aanslag. De zaak was op 3 juli geschorst omdat de advocaat van hoofdverdachte Hardi N. opnames van ontmoetingen met undercoveragenten wilde bekijken.

Volg de rechtszaak via onderstaand liveblog:

Bomvest en automatische wapens

In september 2018 werden twee verdachten opgepakt in Arnhem, de andere vier in een vakantiehuisje in Weert. Daar waren ze naartoe gegaan om pistolen, een bomvest en automatische wapens te kopen.

Wat de verdachten niet wisten, was dat de verkoper een undercoveragent was en dat ze geïnfiltreerd waren door inlichtingendienst AIVD. De vier Arnhemmers werden aangehouden toen ze in een busje wegreden van het vakantiehuisje.

In het vakantiehuisje en in het busje hing opnameapparatuur. De beelden zijn vertoond tijdens de behandeling van de zaak in juni.

'Grote aanslag voorkomen'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is met de aanhouding van de zes verdachten een 'grote aanslag in Nederland' voorkomen. De mannen zouden onder leiding van de 36-jarige hoofdverdachte Hardi N. een aanslag hebben willen plegen op de Gay Pride 2018 of een ander groot evenement.

Tegen Hardi N. is 18 jaar celstraf geëist. Andere verdachten hebben 8 tot en met 15 jaar tegen zich horen eisen. De hoogste strafeis was voor de 22-jarige Waïl el A.. Het OM wil dat hij 20 jaar de cel in gaat omdat hij bij zijn aanhouding een pistool op een agent zou hebben gericht.

'We zijn uitgelokt'

De verdachten zeggen dat ze nooit echt van plan waren om een aanslag te plegen, maar dat ze uitgelokt zijn door undercoveragenten. De 23-jarige verdachte Morat M. zegt dat hij alleen naar Weert ging omdat hij een wapen wilde kopen om zijn familie te beschermen.

Waïl el A. zou hebben willen uitreizen naar Syrië, maar geen contacten hebben gehad en daarom mee naar het vakantiehuisje zijn gegaan in de hoop een verwijzing te krijgen.

Hoofdverdachte Hardi N. heeft tijdens de zittingsdagen in juni niet veel gezegd. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht omdat hij wil dat de undercoveragenten in de rechtszaal worden verhoord. Dat verzoek is al verschillende keren door de rechter afgewezen.