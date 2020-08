Boeren willen woensdag naar privéadressen Kamerleden

Een oproep in de gelederen van Farmers Defence Force, om komende woensdag onaangekondigd bij Kamerleden van coalitiefracties langs te gaan op hun huisadres, valt verkeerd bij de coalitiefracties. Het is 'intimiderend en bedreigend' en 'ze gaan weer een grens over', zo reageren fractievoorzitters van CDA en VVD, D66 en CU.

In de oproep, die rondgaat in onder andere de Whatsapp-groep van Farmers Defence Force Gelderland, schrijft een boze 'Manuela': "We gaan aanstaande woensdag onaangekondigd langs bij huisadressen van CDA en VVD en CU kamerleden. We willen zwart op wit hebben of ze de voermaatregel van Schouten steunen of niet. (...) Woensdag 19 augustus om 8 uur op de bekende verzamelplaatsen. Dit bericht geheim houden en niet delen!"

Minister Carola Schouten wil dat boeren vanaf 1 september de hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor hun vee verminderen, omdat vee daardoor minder stikstof uitstoot. Sommige boeren zijn daar tegen, omdat de maatregel volgens hen slecht is voor de gezondheid van hun dieren.

FDF Gelderland zegt niks

Regiobeheerder Gelderland Albert Markerink van Farmers Defence Force bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat de oproep rondgaat in verschillende appgroepen en Facebook-pagina's, binnen en buiten Farmers Defence Force. Maar hij geeft geen duidelijkheid of het om een officiële actie gaat en of die daadwerkelijk gaat plaatsvinden. "We laten een officieel statement achterwege. En als ik het wist zou ik dat ook niet zeggen", aldus Markerink.

Van Farmers Defence Force Achterhoek Oost reageert Rutger van Lier: "Ik zag de oproep voorbij komen. Goed initiatief, onder het motto 'De boer komt naar u toe deze zomer'. Moeten ze wel netjes aanbellen en vragen of het uitkomt. Voor die politici ideaal om contact te houden met plattelanders en met wat er leeft bij mensen op het platteland."

De in een appgroep van Farmers Defence Force (FDF) gedane oproep om politici van regeringspartijen thuis te bezoeken is niet bekend bij het landelijke bestuur van de actiegroep. Dat zegt de woordvoerster van FDF, Sieta van Keimpema.



"Wij zijn niet de initiatiefnemers achter dit idee en zijn hierover niet geïnformeerd. Ik heb gehoord dat in een appgroep van Gelderse boeren dit idee is geopperd, maar wij hebben hier niets mee te maken", zegt Van Keimpema.

Gelders Kamerlid niet bang

De oproep heeft het Gelderse Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen (CDA) ook bereikt. Het Voorthuizense Kamerlid verwijst naar het standpunt van fractievoorzitter Pieter Heerma, die vindt dat de acties van Farmers Defence Force "geen fraaie taferelen" opleveren. Volgens hem zorgen deze soms 'agressieve demonstratieopties' ervoor dat het draagvlak voor de actiegroep afbrokkelt.

Heerma en Geurts doen geen uitspraken over extra beveiliging van de kamerleden. Geurts benadrukt dat hij een motie indiende waardoor het Planbureau voor de Leefomgeving nu de maatregel van de minister doorrekent in vergelijking met het alternatief dat de sector op tafel legde. Hij zegt niet bang te zijn: "Ik ben wel wat gewend in het leven."

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de CU heeft er geen goed woord voorover dat boeren van plan zijn naar prive-adressen te gaan: “Als je op bezoek gaat bij de huizen waar politici en hun gezinnen wonen, dan ga je een grens over. De methodes van Farmers Defence Force, die we inmiddels kennen, werken averechts. Dat is fnuikend, vooral omdat daar uiteindelijk de goedwillende boeren onder lijden.”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat Farmers Defence Force 'weer een grens overgaat door een intimiderend bezoekje te gaan brengen bij de gezinnen van Kamerleden'. Fractievoorzitter Rob Jetten (D66) noemt de oproep intimiderend en bedreigend. Als het aan hem ligt, hoeft Farmers Defence Force niet meer bij het kabinet aan tafel te schuiven voor overleg over de stikstofaanpak.